¿Juan Gabriel murió enamorado de Julión Álvarez? El cantante regional lo aclara

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días se comenzó a rumorar que Juan Gabriel estaba enamorado de Julión Álvarez, incluso, el reconocido periodista que abordó el tema señaló que el intérprete de "Hasta que te conocí" murió sintiendo algo por el cantante de "Que te vaya bien". Tras la declaración del también presentador de TV, el originario de Chiapas fue cuestionado sobre este rumor y así respondió.

¿Juan Gabriel murió enamorado de Julión Álvarez?

Fue durante una emisión del programa "Sale el sol" que Alex Kaffie desató la controversia al asegurar que Juan Gabriel estaba enamorado de Julión Álvarez.

Y es que el reconocido periodista de espectáculos, indicó que el también llamado “El Divo de Juárez", no pudo disimular la atracción que sentía hacia su colega Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julion Álvarez.

Kaffie aseguró que Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel) hizo evidente su gusto por Julión e incluso lo "cacharon" lanzándole miradas coquetas a su colega durante el vídeo musical de la canción ‘La Frontera’.

Tras este comentario, su compañero, el también periodista y conductor del matutino de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante mencionó que el popular tema que forma parte del disco colaborativo ‘Los Dúos 2’ lanzado en el 2015, contiene albures e insinuaciones hacia llamado ‘El Rey de la Taquilla’.

Debido a ello, Gustavo Adolfo no descarta que lo que dijo Alex Kaffie es totalmente cierto: “A mí nadie me va a quitar de la cabeza la atracción que ‘Juanga’ dio a notar sobre Julión Álvarez”, aseveró Infante.

Julión Álvarez responde si Juan Gabriel estaba enamorado de él

Luego de las fuertes declaraciones de Alex Kaffie, en un encuentro con varios medios de comunicación, el intérprete de "Me vas a extrañar" fue cuestionado sobre el rumor de que su colega Juan Gabriel estaba enamorado de él.

Con su característico buen humor, Julión Álvarez se limitó a pedir respeto para “El Divo de Juárez", pues le recordó a la prensa que el cantante está muerto y por tal razón merecía consideración.

“No, no, mis respetos y más para lo que no están oigan, no, no”, dijo entre risas, aunque se le vio un poco apenado por la incómoda pregunta que realizaron los reporteros.

No obstante, el cantante de regional mexicano aprovechó las cámaras de los reporteros para manifestar que se encontraba muy emocionado de lanzar nueva música después del trago amargo que vivió por media década.