¿Quién es Diego Bertie, actor peruano que murió tras caer desde el piso 14?

LIMA.— Diego Bertie, actor y cantante, quien además fue ídolo de los escenarios peruanos en los años 90, falleció este viernes a los 54 años, como consecuencia de una caída desde el piso 14 de un edificio en Miraflores, frente al malecón de Lima, donde residía.

Noticias Relacionadas La primera actriz Adriana Roel deja legado de 60 años

Aún no proceso que este gran actor ya no esté con nosotros uD83DuDE1E.

QEPD Diego Bertie pic.twitter.com/CzPL9pWzZG — Dani uD83CuDDF5uD83CuDDEA (@daniwis26) August 5, 2022

Diego Bertie muere a los 54 años tras caer de un edificio

La mañana de este 5 de agosto, medios internacionales informaron del fallecimiento del actor peruano Diego Bertie, quien cayó desde lo alto de su edificio.

El Ministerio de Salud lamenta el fallecimiento del artista nacional Diego Bertie cuyo compromiso social lo convirtió en un aliado estratégico en campañas de prevención de salud pública. pic.twitter.com/UkmftOrBHg — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 5, 2022

De acuerdo a los bomberos, llegó sin vida al Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores, después de ser encontrado malherido en la cochera del edificio.

“Se ha encontrado a la persona Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en la pierna, en la espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa en calidad de cadáver”, explicó el jefe de bomberos, Mario Casaretto.

QEPD Diego Bertie, gran actor y artista peruano muy querido. Pero sobretodo, gran persona. pic.twitter.com/P06S5iFdZU — Hurgar en la Memoria uD83CuDDF5uD83CuDDEA (@hurgamemoriaPE) August 5, 2022

Medios locales señalaron que según el testimonio de un trabajador del edificio, el cantante vivía solo en el piso 14 del edificio y en algún momento de la madrugada cayó desde ese lugar.

Por su parte, el director del área de comunicaciones del nosocomio donde fue atendido indicó que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para aclarar los detalles de este accidente.

Hospital Casimiro Ulloa confirma muerte de Diego Bertie. Esto es muy impactante, doloroso, triste. Lo siento mucho. Mis condolencias a su familia, sus amigos y sus seguidores. pic.twitter.com/nJZApx1TYI — Verónica Linares (@VeroLinaresC) August 5, 2022

Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Bertie, se pronunció al respecto y aseguró estar "en shock" además de que señaló no haber hablado con la familia del actor y cantante.

“Es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar... programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno... estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, externó el representante de Diego Bertie.

Lamentable noticia

Fuente: “Hospital Casimiro Ulloa”

Hasta pronto Diego Bertie, muy triste noticia. Te recordaremos siempre.uD83EuDD7A pic.twitter.com/V0TqI7qm8F — uD835uDDDEuD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDFA uD835uDDE5uD835uDDFCuD835uDDF0uD835uDDEE(uD835uDDE7uD835uDE04uD835uDDF6uD835uDE01uD835uDE01uD835uDDF2uD835uDDFF uD835uDDE2uD835uDDF3uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDF6uD835uDDEEuD835uDDF9) (@karem_roca) August 5, 2022

¿Quién es Diego Bertie, actor peruano que murió tras caer desde el piso 14?

El actor y cantante peruano nacido en 1967, era un hombre divorciado y con una hija, incursionó en el teatro en obras como ''Annie'', ''Yepeto'', ''Edipo Rey'', ''La vida es sueño'', y en los últimos años actuó en los musicales ''La jaula de las locas'' y ''Mamma mía''.

Asimismo, actuó en el cine en ''Reportaje a la muerte'', ''Todos somos estrellas'',''Sin compasión'', ''El bien esquivo'', ''Los Andes no creen en Dios'', entre otras, así como en las novelas de televisión ''Rosa de América'', ''Natacha'', ''Obsesión'', ''Leonela'', ''Cazando a mi millonario'', ''Vale todo'', ''Los exitosos Gómez'', y ''Al fondo hay sitio'', entre otros títulos.

uD83DuDD4ALamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/aaWWvZ6ciF — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) August 5, 2022

Cabe destacar que en las últimas semanas, el peruano había retomado sus conciertos en Lima con una banda de música para presentar nuevas canciones, además de los clásicos que popularizó con su grupo ''Imágenes'' hace unos 30 años.

Su representante, Carlos Sánchez de la Puente, manifestó que se había aplazado las próximas presentaciones de Bertie, por precaución, al mostrar síntomas de Covid-19.

Una lástima lo de Diego Bertie QEPD y tenías razón: "Que Difícil es Amar" uD83DuDE22 pic.twitter.com/xneeTUeiJS — Alex Febrero (@AlexFebrero_) August 5, 2022

Diego Bertie es trasladado a la Morgue Central

De acuerdo con el portal La República, este mismo 5 de agosto se realizó el traslado del cuerpo de Diego Bertie desde el Hospital Casimiro Ulloa a la Morgue Central de Lima para realizar todas las diligencias que puedan esclarecer este fatídico accidente.