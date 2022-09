LOS ÁNGELES.— Sobre el estado de salud de Eugenio Derbez se siguen teniendo pocos detalles, pues él y su familia han mantenido un hermetismo que ha dado pie a varias teorías sobre qué le pasó y cómo se encuentra realmente. Hasta el momento se sabe que del accidente que tuvo ya se encuentra recuperándose y que estaría sedado debido al fuerte dolor que tiene.

Sin embargo recientemente ha surgido una nueva versión sobre el percance que tuvo actor, incluso se habla de que estuvo involucrado en un accidente mortal.

Eugenio Derbez habría estado involucrado en accidente mortal, periodista da detalles

Fue en el programa "Chisme No Like" en el que el presentador Javier Ceriani indicó que ha surgido una nueva teoría en torno al accidente que sufrió Eugenio Derbez, la cual señala que el también comediante estaría involucrado en un accidente automovilístico.

El argentino también señaló que esta teoría se ha reforzado debido al hermetismo con el que la familia ha manejado el asunto, incluso él no ha salido a dar un comunicado, pues recordemos que los "anuncios oficiales" los ha emitido su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo.

"El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ya dijo que se lastimó el hombro con un videojuego de la forma más tonta, pero también le preguntaban ¿por qué no da un comunicado Derbez diciendo qué le pasó o cómo está?", comentó Ceriani.

Asimismo, el periodista mencionó que ellos habían comentado que el humorista sufrió un preinfarto provocado por la lesión en su hombro, y aunque esta información no ha sido confirmada, los presentadores del show transmitido por YouTube creen que Derbez tiene un problema mayor y por ello no le han realizado la otra cirugía que requiere.

"De que hay un problema de salud más allá que lo del hombro, lo hay, no sabemos qué están escondiendo, pero es algo que lo puede perjudicar con sus proyectos con Hollywood, de verlo, un tipo sano, saludable con sus proyectos con Hollywood, hispano, triunfador", externó Javier Ceriani.

Asimismo, el conductor del programa retomó la teoría de que Eugenio Derbez sufrió un accidente automovilístico señalando que algunos medios comenzaron a creer en esta posibilidad luego de se confirmará que el día del percance del también director se registró el choque de un Tesla, en el que falleció una persona.

"Parece que el día que Eugenio se lastima, un Tesla blanco tuvo un accidente, entonces se pensó que Eugenio estaba involucrado en el accidente y no lo quieren decir, porque hubo una persona muerta...", explicó Ceriani.

"Eso nunca se comprobó, en Los Ángeles no encontramos nada, lo que pasa es que de ese accidente no aparecen los que manebajan el Tesla blanco, muy parecido a uno que tiene Eugenio. Entonces se especuló de un accidente algo turbio, pero no lo podemos comprobar, nosotros teníamos esa línea de investigación, pero no hay nada concreto y estas cosas pasan porque Eugenio no habla", añadió el presentador de TV.

¿Cómo se encuentra Eugenio Derbez? José Eduardo habla de la recuperación de su papá: “Lo tienen sedado”

José Eduardo Derbez, el único hijo del famoso que se encuentra en México, desde que se dio a conocer el accidente de su papá ha tratado de responder los cuestionamientos de la prensa sobre el estado de salud del actor.

Sin embargo, el mismo reconoció ni sus hermanos, ni Alessandra Rosaldo le han explicado lo que realmente sucedió.

No obstante, en un reciente encuentro con la prensa, el también hijo de Victoria Ruffo mencionó que: "(Está) bien, creo que pronto empieza con las terapias".

José Eduardo además de aclarar que Derbez se encuentra bien —dentro de lo que cabe— ha señalado que el humorista ha tenido que lidiar con ciertos dolores postoperatorios, por lo que tiene que ser sedado.

"Lo que pasa es que el dolor es muy fuerte para él y ha sido complicado dormir, ha sido complicado moverse. Entonces lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra”, indicó en entrevista para diversos medios de comunicación.