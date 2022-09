La Academia 2022. Eduardo Ochoa habla del presunto ataque armado que vivió en Sonora

Eduardo Ochoa, cantante y participante de La Academia 2022, está en medio de la polémica luego de que se le relacionara con el asesinato de "El Sonqui", famoso productor musical y representante de grupos de banda como Alta Consigna y Panchito Arredondo, quien fue baleado en Ciudad Obregón, Sonora.

Ahora, el exalumno de La Academia ha hablado al respecto y ofreció a través de sus redes sociales un comunicado oficial hablando sobre el lamentable hecho, sin embargo, dicha publicación también ha causado controversia. Aquí los detalles.

Eduardo Ochoa de La Academia 2022 habla del ataque armado que vivió en Sonora

Eduardo Ochoa, participante de La Voz en 2013 y de la última generación de La Academia, habló en un vídeo sobre lo que había sucedido respecto a la muerte de su amigo Jesús Armando Sonqui, mejor conocido como "El Sonqui".

En versiones extraoficiales se había mencionado que Eduardo estaba presente en el momento del ataque al famoso mánager "El Sonqui" pues cabe mencionar que unas horas antes, el cantante habría tenido una convivencia horas antes con otros participantes de La Academia 2022, Andrés y Jacky, en Ciudad Obregón, Sonora, lugar donde se perpetuó el ataque.

En el clip, que dura casi dos minutos, Eduardo relata que no se siente bien emocionalmente pero que gracias a dios se encuentra bien de salud, y es que aunque no explicó si estuvo presente o no en momento de la balacera a "El Sonqui", aprovechó para mandar sus condolencias a amigos y familiares del productor musical y aclaró que no era su mánager, pero que tanto él como su equipo de trabajo se encontraban bien.

“Hola qué tal, mi nombre es Eduardo... este vídeo es para decirles que emocionalmente no me encuentro bien, pero físicamente bendito Dios estoy bien, estoy en casa, estoy bien de mi cuerpo y también es para decirle a la familia de Jesús Sonqui que lo siento mucho”, relata el participante de La Academia 2022

Cabe mencionar que también se ha rumorado la existencia de supuestos vídeos en los que El Sonqui y Eduardo Ochoa viajaban juntos en la Laguna del Náinari, donde se habría realizado el encuentro con fanáticos de La Academia, pero hasta el momento ninguno de esos clips ha salido a la luz y tampoco hay alguna prueba que confirme o desmienta la presencia del exparticipante de La Voz al momento del ataque al reconocido mánager.

¿Qué le pasó a "El Sonqui" y cómo fue el ataque en su contra?

De acuerdo con la información filtrada por medios locales, Jesús Armando "El Sonqui" fue atacado la madrugada del lunes 12 de septiembre por un grupo de hombres mientras se encontraba en un puesto de hotdogs en las calles Ébano y Durazno de la colonia Chapultepec en Ciudad Obregón Sonora.

Asimismo, según testigos de la balacera, hubo un intercambio de disparos y también se reveló que en la escena del crimen fue identificada una pistola .45 automática con la que "El Sonqui" presuntamente habría intentado defenderse. Hasta el momento, la única muerte confirmada es la del promotor musical.

La #FiscalíaDeSonora con integrantes de la #MesaEstatalDeSeguridad investiga el ataque directo en la col. Chapultepec, #CiudadObregón, que dejó sin vida a Jesús Armando, de 35 años, representante artístico, originario de #Cajeme, pero con residencia en #Tijuana. 1/2 pic.twitter.com/KYAhwzz6Td — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 13, 2022

Eduardo Ochoa de La Academia 2022 fue baleado en un ataque armado en 2016

Eduardo Ochoa, quien también fuera participante de "La Voz", fue víctima de un ataque criminal en el año 2016 y por el cual fue baleado junto con otras tres personas personas en Hermosillo, Sonora, las cuales formaban parte de un grupo musical con el que él tocaba.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública de dicho estado, Adolfo Morales, todo se trató presuntamente de una rivalidad con un director de música grupera, pues al parecer Eduardo Ochoa de La Academia 2022, había dejado otra banda por conflictos que se desconocen y el ataque habría sido un "ajuste de cuentas".

"Desconozco si se trata de un tema relacionado con narcotráfico, lo que si sé es que había un problema con otra banda musical, la cual el cantante abandonó para formar un nuevo grupo”, manifestó Adolfo García.

Cabe mencionar que minutos después del ataque, Eduardo Ochoa transmitió en vivo por Facebook para enviarle un mensaje a su hija pequeña y decirle que todo estaba bien pero que había sido baleado.

"Mi amor, mi amor, te amo mucho, todo va a estar bien ¿ok? Acabamos de tener un accidente ahorita, nos balacearon", dijo en el video

En las imágenes se podía apreciar que el exalumno de La Academia estaba bañado en sangre y tenía una herida en la cara, así como el pecho cubierto de rojo.

Esa ocasión, el ataque contra Eduardo Ochoa y su banda se llevó a cabo luego de que participaran en un festival de Hermosillo que organiza una famosa cadena de radio; cuando terminaron su presentación, el grupo abandonó el recinto Expo Fórum en una camioneta, y minutos después fueron alcanzados por un Ford Stratus del cual salieron varios hombres que les dispararon y después huyeron.

Tanto Eduardo Ochoa como los demás integrantes heridos fueron trasladados a un hospital privado y para atender las heridas de bala que tenían, las cuales afortunadamente no pusieron en riesgo su vida.