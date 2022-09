CIUDAD DE MÉXICO.— Natalia Alcocer, desde hace meses ha pedido apoyo a las autoridades para que encarcelen a su expareja y padre de sus hijas Juan José Chimal Velasco, quien se encuentra en libertad y recientemente estuvo en Las Vegas con permiso de una jueza. Sin embargo sus suplicas no han sido escuchadas, debido a ello ha revelado vídeo de las agresiones que el también el excuñado de Enrique Peña Nieto le hizo.

Noticias Relacionadas Participante de Survivor México pide ayuda; excuñado de Enrique Peña Nieto la agredió

Natalia Alcocer revela vídeo de agresiones que el excuñado de Enrique Peña Nieto le hizo

La exparticipante de Survivor México ha responsabilizado a su expareja si algo llegara a pasarle a ella y a sus hijas, pues mediante imágenes ha intentado reiterar que Chimal Velasco es un hombre violento. Incluso la también exparticipante de ''La Casa de los Famosos 2'' afirmó ser: “el anuncio de un feminicidio”.

Mediante un vídeo compartido en su Instagram, Natalia Alcocer, resume algunas cosas que ha vivido en los últimos cinco años junto al padre de sus hijas. Este clip ha resultado muy impactante, pues en él se observan las agresiones tales como golpes en el rostro y en un brazo; y la violenta relación que vivió con su expareja Juan José.

"Yo soy el anuncio de un feminicidio, él es Juan José Chimal Velasco, mi ex pareja y agresor, hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años violencia física, psicológica, física, emocional y agresión sexual", externó Natalia con el fin de hacer un llamado a las autoridades para que velen por su integridad y se le haga justicia.

"Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi agresor. Me rehúso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia”, agregó la modelo al pie de la grabación en la que se ven las marcas de los golpes que sufrió a manos de su expareja.

Es importante mencionar que esta nueva publicación surge como un grito de auxilio de la ex concursante de "La Casa de los Famosos 2", pues al parecer las autoridades mexicanas desestimaron su denuncia de violencia familiar, pues la jueza María González Reyes le otorgó un permiso para pudiera viajar fuera de México.

"La juez Luz de María González Reyes infló a mi agresor, lo hizo sentir que él podía hacer cualquier cosa aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país", explicó la exparticipante de Survivor México.

Natalia Alcocer también manifestó que su exesposo, Juan José Chimal Velasco, es excuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y, por lo tanto, usó sus influencias para que la medida cautelar que pesaba en su contra fuera revocada.

"La @fiscaliacdmx_ y las autoridades no hacen nada! No quiero nada de este hombre, solo paz para poder sacar adelante a mis hijas. Temo por mi integridad y la de mi familia, este no es mi grito es el grito de muchas mujeres violentadas”, agregó.

La también actriz pidió difundir su mensaje y de este modo las autoridades hagan caso de sus exigencias, pues así se evitará una desgracia en su familia, ya que su exesposo amedrenta también a sus hijas pequeñas.

Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor México, teme por sus hijas

En el vídeo publicado, Natalia Alcocer dejo ver el sufrimiento de sus hijas, a quienes según sus palabras, su papá "sigue violentando", pues en una parte de la grabación se puede observar como una de las niñas llora mientras habla con él por teléfono.

Pero esa no es la única, también mostró imágenes del viaje que su ex hizo hace poco a Las Vegas. Sobre esto, la modelo señaló que Chimal Velasco ejerce agresión emocional y económica en contra de sus hijas.

"Varias veces repitió durante mi relación... que me violentaba, con el hecho de que él era intocable, que el expresidente Enrique Peña Nieto lo tenía protegido", explicó Natalia sobre lo que le decía su agresor, quien afirmaba sería intocable por ser excuñado del expresidente de México.

Cabe destacar que este nuevo vídeo se da a menos de una semana de que Natalia Alcocer denunciara públicamente a su ex pareja por de violencia doméstica.