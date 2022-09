CIUDAD DE MÉXICO.— La competencia en MasterChef Celebrity México 2022 cada día se intensifica más, sin embargo, también las exigencias y los ánimos aumentan. En la última emisión del reality show de TV Azteca, Margarita 'La Diosa de la cumbia' protagonizó un "enfrentamiento" con el Chef Pablo Albuerne, quien hizo "estallar" a la cantante.

MasterChef Celebrity México 2022. Así fue como Margarita ''estalló'' contra el Chef Pablo

Margarita ‘La Diosa de la cumbia’ es una de las concursantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México que ha figurado poco por el escándalo, ya que la cantante se ha enfocado en demostrar sus habilidades culinarias, sin embargo, en esta pasada emisión protagonizó una controversia.

Fue durante el primer reto que los concursantes tuvieron que preparar un catering para los miembros del programa "Venga la Alegría".

Pero el equipo rojo conformado por Talina Fernández, Francisco Gatorno, Mauricio Mancera y Margarita ‘La Diosa de la cumbia’, comenzó a tener problemas en la preparación de sus platillos por la falta de concentración de la intérprete de "Que nadie sepa mi sufrir", quien era la líder del reto.

Sin embargo, el momento más tenso se daría cuando Margarita se acercara al juez español y este no respondiera de la mejor manera, por lo que la cantante se mostró molesta con el comentario emitido por el Chef Pablo Albuerne.

"Haz lo que quieras", fue la respuesta del Chef Pablo hacia ‘La Diosa de la cumbia’, quien tenía duda sobre cómo proseguir en su preparación

No obstante, la cantante no pudo contener su molestia, por lo que mientras proseguía con su preparación le expresó a sus compañeros su enfado.

"El chef te manda a la goma... Nunca me había enojado tan feo, sólo cuando mi marido me puso el cuerno…yo puedo pagar a un chef para que me haga cosas, no pago para que mi humillen, ni me griten, ni nada. A mí las cosas ‘con favor’, ‘con permiso’, con mucho gusto”, puntualizó la colombiana, quien enfureció demasiado.

MasterChef Celebrity México 2022. Margarita y el Chef Pablo se reconcilian

Más tarde, Margarita decidió terminar con el conflicto dándole un abrazo al chef Pablo Albuerne, quien le ofreció disculpas y le pidió que no se lo tomara tan personal.

Cabe destacar que desde el inicio, el Chef español se perfiló como uno de los jueces más estrictos de MasterChef Celebrity México 2022, debido a ello se ha enfrentado al enojo de la mayoría de los participantes de la 'cocina más famosa de México'.