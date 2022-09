CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame nuevamente se encuentra protagonizando un escándalo, pues recientemente una joven transexual de nombre Alissa Milan reveló que sostuvo una relación sentimental con el actor y conductor en 2015 mientras el también expolítico aún estaba casado con la actriz Mary Paz Banquells.

Asimismo, un medio de circulación nacional aseguró tener pruebas de que lo que dice la chica trans es verdad.

Alfredo Adame es exhibido; chica trans destapa supuesto romance con el actor

En entrevista con la revista TV Notas, Alissa declaró que conoció a Alfredo Adame cuando todavía era un hombre casado, pero eso no evitó que el exconductor del programa "Hoy" se portará muy cariñoso con la joven, quien además de revelar cómo era su supuesto "romance", también confesó haberse enamoró del actor.

Asimismo, el medio de circulación nacional indicó que tiene en su posesión unos audios en los que se puede escuchar al histrión de 64 años coqueteando con la chica transexual de 32.

De acuerdo con la joven, entre Alfredo y ella sí hubo una relación amorosa. Alissa Milan inició contando que conoció al histrión hace siete años aproximadamente, y aunque en un principio fueron "amigos con derechos", luego las cosas se pudieron más "intensas".

Alissa Milan en la charla con el medio impreso detalló que luego de que fueron presentados en un evento se agregaron al Facebook y comenzaron a "chatear", posteriormente intercambiaron números de celular y las conversaciones continuaron por Whatsapp.

La chica trans señala que con el tiempo la amistad se fue transformando y llegó un momento en el que se mandaba “mensajes privados”.

“Fue curioso, pero cuando él se enteró que yo era una chica transexual y que tenía más amiguitas trans, comenzó a lanzarme el rollo de que me podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás. Así se empezó a dar nuestra relación, él me invitaba a fiestas y cosas así”, detalló la joven.

La entrevistada también reveló que su relación de "amigos con derecho" duró como siete años y durante ese tiempo Adame siempre la trató con respeto.

Sin embargo, Alissa Milan confesó que su romance comenzó a tornarse más de confianza cuando él le pidió que le presentará a sus amigas (chicas trans también). De acuerdo con la joven, Alfredo Adame quería cumplir sus "deseos" sexuales con ellas.

De igual modo, la joven comentó que ella sí se enamoró del actor pues le "hablaba bonito" y aunque le dijo de la posibilidad de viajar juntos nunca pasó.

“De repente conoces a una persona famosa, que has visto en televisión, y llega a decirte esas cosas, pues tú caes, ¿no? Me hablaba bonito, luego me decía de cirugías, viajes y demás. Pero nunca me llevó de viaje... insistía en que él podía ser mi Sugar Daddy...” explicó la chica trans.

Chica transexual asegura que audios filtrados en los que se evidencia su relación con Alfredo Adame son verdaderos

Alissa Milan reiteró que Alfredo Adame siempre fue muy cariñoso con ella y que jamás dio muestras de ser un hombre violento, hasta que se filtraron unos mensajes.

Asimismo, la chica aseguró no saber quién filtró unos audios y capturas de pantalla de una conversación que sostuvo ella y el actor cuando tenían una relación.

No obstante, la joven admitió que pensó que habría sido Adame quien los dio a conocer porque en ese entonces él andaba en campaña política (2021) y necesitaba ser el centro de atención.

A pesar de que pasó varios años con Alfredo Adame, la chica trans externó que "todo acabó e incluso lo tiene bloqueado porque no le interesa seguir en comunicación con el exconductor de 'Hoy'".

“Hoy todo acabó, ya lo tengo bloqueado... ya no tenemos comunicación, pues pensé que él había filtrado estos audios y él pensó que fui yo, entonces opté por ya no seguir con él”, aseveró la Alissa.