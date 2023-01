CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos inició el 2023 protagonizando una nueva pelea, sin embargo, nadie imaginó que la cubana se iría sobre la grafóloga Maryfer Centeno. La fuerte discusión que protagonizaron las famosas tuvo lugar en una emisión en vivo de La Saga, programa en el que Adela Micha es titular; debido a ello la periodista tuvo que hablar del encontronazo del que todos han opinado.

Adela Micha reacciona a la pelea entre Niurka y Maryfer Centeno en su programa

Fue durante el programa Me lo dijo Adela que la periodista reconoció que pese al revuelo que se generó, ella no estaba enterada de la pelea entre la vedette y la también especialista en lenguaje corporal.

Asimismo, Adela Micha sorprendió, pues a pesar de que fue en su canal de YouTube en el que se desató el encontronazo entre Niurka y Maryfer Centeno, la expresentadora de noticias de Televisa pidió que le "cuenten la historia".

La también conductora puntualizó que sus seguidores le reclamaron que "por qué en La Saga están pasando este tipo de programas…". Aunque vale la pena señalar que la discusión entre la cubana y la joven sucedió en el programa Se tenía que decir, que se transmite por el canal de youtube La Saga.

Pensaba que Niurka no podía caer más bajo y pues SI podía uD83EuDD2EuD83EuDD22 pic.twitter.com/F4FBmq5a9B — Silvana Rafaela (@silvanaerubens) January 10, 2023

No obstante, una de los colaboradores de Adela le explicó que Niurka se enojó con Maryfer debido a que la grafóloga realizó un análisis de la relación sentimental entre la cubana y su ex novio, Juan Vidal.

Sin embargo, la periodista también vio los vídeos por lo que luego de todo esto ya comprendió un poco más de la polémica y fue así como se deslindó de cualquier culpa e incluso pidió no ser relacionada con la pelea de Niurka y Maryfer Centeno.

“A ver, voy a aclarar algo: este es el canal de La Saga y ese es un programa que se transmite por el canal de La Saga, y cada uno de los programas tiene su estilo, el perfil que le dan los conductores, y este programa es como de espectáculos y así, de zarpazos, se tenía que decir y se dice, y Niurka se lo tenía que decir y se dijo”, explicó Adela ante las críticas que recibió.

“A mí no me metan en sus problemas, quizá faltó prudencia por parte de Maryfer”, agregó la periodista, destacando que ella no tenía nada que ver en la polémica discusión.

La periodista y conductora finalizó afirmando que ella no estaba enterada de que Niurka sería una de las invitadas a su canal de YouTube.

“Yo no sabía que venía Niurka ayer también, me quedé que venía Toñita invitada al programa”, externó Adela Micha, quien también comentó: “Hay que poner una leyenda que diga ‘las expresiones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice’”, dejando entrever que ella no tenia algún bando.

Como empezó el show / como terminó #Seteniaquedecir uD83EuDD23 pic.twitter.com/uAwvKXnFzg — NIURKA MARCOS (@OfficialNiurka) January 10, 2023

Te puede interesar: Niurka y MaryFer Centeno. Así fue la fuerte pelea entre ambas y en plena transmisión en vivo