Exatlón México: ¿Quién es el eliminado hoy 15 de enero de 2023?

Exatlón México está en camino a la semifinal y de acuerdo con cuentas de spoliers, ya podríamos saber quién es el eliminado hoy en el programa. Desde hace varias semanas comenzó el nuevo horario del reality y ahora son los domingos, como originalmente era, los días en los que un atleta se despide de las playas de República Dominicana.

Cabe mencionar que no fue una edición sencilla, pues desde el inicio de esta sexta temporada hubo varias complicaciones no solo para la producción sino también para los equipos y es que fueron los mismos internautas quienes mostraron su descontento por todo el "show" que querían hacer respecto a las peleas entre atletas rojos y azules, lo que hizo que se perdiera la esencia del programa y por ende, el rating no fuera el esperado. Aparentemente esa sería la razón por la que el programa terminó antes de lo esperado y darán paso a la edición All Star. Mientras eso sucede, aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

Pese a que "Contendientes" había pasado por varias semanas un tanto complicadas dentro de la competencia además de varias eliminaciones, ahora están demostrando que nada va a poder contra ellos. Estos últimos días, los azules se despidieron de Dana Castro por una lesión en la rodilla y aunque era un elemento muy importante para el equipo e incluso ella había ganado el primer blindaje para el equipo, ahora tienen que esforzarse mucho más para que lleguen los cuatro integrantes que quedan (Pato, Andrés, Liliana y Fogel) a la final.

La primera batalla por la supervivencia fue de los azules; el equipo de famosos no pudo vencer a sus rivales incluso aunque son más personas ahí y es que, desde hace ya varios meses, las cosas dentro de "Famosos" no están tan bien, pues la lucha de egos ha sido una constante en ambos equipos, pero son los rojos quienes han tenido más roces al respecto.

De acuerdo con la información filtrada, este domingo el segundo duelo por la supervivencia también lo ganan los azules, por lo que el duelo de eliminación sería completamente rojo.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Según lo que se muestra en el avance, este domingo en Exatlón México se vivirá un duelo por la supervivencia bastante intenso, pues son los hombres de ambos equipos quienes están en riesgo; los azules salen a defender y querer ganar este segundo circuito para mantenerse a salvo y llegar los cuatro a la final. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que Fogel no está del todo de acuerdo en que el blindaje haya sido para Andrés Fierro; Pato González asegura que fue una decisión que tomaron todos pues si se lo hubiera quedado él, su compañero no estaría tan contento.

Información que circula en cuentas de spoilers, afirman que son los hombres rojos quienes van al duelo de eliminación, pues "Contendientes" ganan absolutamente esta batalla; esta información no está confirmada aún.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy domingo 15 de enero de 2023?

De acuerdo con información filtrada, el eliminado de hoy en Exatlón México es Yahel Castillo del equipo rojo. Aparentemente sus compañeros no logran ganar este segundo duelo por la supervivencia y él junto con Omar estarían peleando por su lugar en la competencia.

Cabe mencionar que esto no está del todo confirmado y habrá qué esperar a ver qué pasa en la emisión para saber quién sale hoy de Exatlón México, ya que otros sitios argumentan que es Pato González quien abandona la competencia.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 15 de enero de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que la sexta temporada de Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.