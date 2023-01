Jeremy Renner recibe el alta hospitalaria: ¿Cuál es su estado de salud?

LOS ÁNGELES.— Jeremy Renner ya fue dado de alta del hospital, donde permaneció varios días tras sufrir graves lesiones en un accidente con un quitanieves.

El lunes, en respuesta a una publicación en Twitter sobre su serie de televisión de Paramount+ ”Mayor of Kingstown”, Renner tuiteó: “Dejando de lado que estoy recuperándome de mi niebla cerebral, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa.”

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home ??????