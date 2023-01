James Cameron y Guillermo Del Toro, favoritos para dos premios

LOS ÁNGELES (EFE).— El filme de James Cameron “Avatar: El camino del agua” rompió un nuevo récord al recibir catorce postulaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año.

Por su parte, “Pinocho”, de Guillermo del Toro, compite en nueve categorías de los premios Annie.

La secuela de “Avatar” se convierte así en la producción con más candidaturas de los premios de la Sociedad de Efectos Visuales y supera así el récord que logró la serie “The Mandalorian” en 2022 con once menciones de estos galardones que reconocen los efectos visuales de de cine y televisión.

Algunas de las categorías en las que participa son: Mejores Efectos Visuales en un largometraje fotorrealista, Mejor Personaje de Animación en un largometraje fotorrealista y Mejor Entorno creado en un largometraje fotorrealista, por mencionar algunos.

La segunda película de los personajes del planeta de Pandora competirá con filmes como “Jurassic World Dominion”, la versión Live Action de Diney del clásico “Pinocchio”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “The Batman”, entre otras producciones.

Además de “Avatar: El camino de agua”, los premios tienen entre sus favoritos a la serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, que recibió siete postulaciones y al filme de Guillermo del Toro “Pinocchio”.

James Cameron se ha encargado de batir récords durante su trayectoria con filmes como “Titanic”, la primera película en sobrepasar los 1,000 millones de dólares de recaudación, o la primera entrega de “Avatar”, que sigue siendo la película más taquillera de la historia.

Su secuela se ha situado ya como la película que más rápido superó los 1,000 millones de dólares en taquilla a 14 días desde su estreno.

El filme recaudó más de 1,903 millones de dólares, desplazando a “Top Gun: Maverick” al puesto número dos de las películas más taquilleras de 2022.

Sigue arrasando

La película “Pinocho”, de Guillermo del Toro, consiguió ayer martes nueve postulaciones para los premios Annie y se convirtió así en la máxima favorita para la 50 edición de estos galardones conocidos como “los Óscar de la animación”.

Junto al filme del cineasta mexicano, el falso documental “Marcel the Shell with Shoes On” y la comedia de aventuras “Turning Red” se alzaron con ocho y siete candidaturas respectivamente, anunció la Asociación Internacional de Películas de Animación en Hollywood.

Asimismo, la segunda parte de “Puss in Boots (El Gato con Botas)” sumó seis postulaciones, mientras que “Lightyear” y “Strange World” —producciones de Disney en las que el estudio había depositado grandes esperanzas— tuvieron que conformarse con dos candidaturas.

La obra de Guillermo del Toro bajo el sello de Netflix optará a las principales categorías del certamen, como las de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Especiales o Mejor Doblaje.