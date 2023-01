Mariana Echeverría revela al borde del llanto que podría estar embarazada (VÍDEO)

Mariana Echeverría, integrante de "La familia disfuncional" en Me Caigo de Risa, reveló entre algunas lágrimas que podría estar embarazada. La presentadora es esposa de Óscar Jiménez, el reconocido portero del América y la pareja estaría buscando su segundo hijo. Aquí los detalles.

Mariana, quien ya comenzó las grabaciones de la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación y se dejó ver muy emocionada y conmovida ante la posibilidad de quedar embarazada por segunda ocasión, pues tiene unos cuántos días de retraso en su período.

Desde hace varios meses, Mariana Echeverría reveló que ella y su esposo estaban en la búsqueda de quedar embarazados por segunda ocasión.

“Del embarazo no sé, llevo, no les voy a mentir, tengo unos pequeños días de retraso, luego me emociono y al final no pasa nada, o sea, no les miento, tenía que bajarme el 12 y es 17”, compartió