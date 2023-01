Tunden a Luisito Comunica por presumir con orgullo ''ser un Casio''

Lo que pretendía ser un chiste de Luisito Comunica para sumarse a la tendencia de las bromas y menciones del nuevo tema de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, convirtió en tendencia el nombre del creador de contenidos, pero no para bien, pues en redes sociales lo tachan de sentirse orgulloso de ser un infiel.

¿Qué hizo ahora Luisito Comunica?

El youtuber aprovechó que estaba frente a una tienda Rolex, para recordar la frase pronunciada por Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio", pero su publicación en redes sociales no salió como esperaba, pues muchos lo tacharon de "machista" e "infiel".

"Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio", escribió Luisito Comunica en el mensaje para acompañar dos fotografías en las que aparece vestido con un elegante traje, pero presume un reloj de la marca japonesa en la mano.

Noticias Relacionadas Luisito Comunica indigna a sus seguidores; familia le abre las puertas de su casa y él los denuncia

Muchos consideraron que con ello hacía burla de la canción de Shakira, dando su respaldo a Gerard Piqué, pero para otros "no es sorpresa" que el creador de contenidos eligiera el bando del presunto infiel, pues no tardaron en recordad que él mismo protagonizó una infidelidad.

Ante la ola de comentarios negativos, Luisito Comunica tuvo que editar el mensaje en Instagram para aclarar que solo pretendía hacer una broma y que realmente no apoya a ninguno de los dos bandos involucrados en la presunta letra de la colaboración entre Shakira y Bizarrap.

"Esto no es apoyo a nadie, literal solo me dio risa esa parte de la canción porque tengo un Casio puesto. Ni siquiera me sé bien el chisme, dejen las chaquetas mentales".

¿Por qué terminaron Luisito Comunica y "La Chule"?

No obstante, muchos de sus seguidores no olvidan que después de cuatro años de relación, Luisito Comunica terminó con Cinthya Velázquez -mejor conocida como "La Chule"-, tras conocerse su presunta infidelidad con su actual Arianny Tenorio.

Fue en 2019, cuando Lizbeth Rodríguez -conocida como la chica Badabun de "Exponiendo infieles"- reveló en uno de sus vídeos que había encontrado mensajes comprometedores de Luisito Comunica con una modelo, mientras éste aún era novio de "La Chule".

Y aunque en principio el comunicador negó las acusaciones en su contra, la duda aparentemente quedó sembrada y la relación no continuó de la misma manera.

Cabe destacar que en el vídeo de Lizbeth Rodríguez, la llamada chica Badabun expuso también a otros creadores de contenidos, sí como Rix -quien enfrentara un proceso penal ante una denuncia de Nath Campos-, desde el celular de Ryan Hoffman, por lo que incluso más tarde, Liz tuvo que ofrecer disculpas a Luisto Comunica ante la ola de críticas por su presunta infidelidad a "La Chule".

No obstante, los usuarios dejaron en evidencia que Luisito Comunica sí estaba en una relación con Arianny Tenorio, pues incluso ésta compartía imágenes en sus redes sociales desde una casa que los seguidores de Luisito rápidamente identificaron como suya.

De acuerdo con El Radar, “La Chule” y Lusito Comunica se conocieron en el 2014 en un centro nocturno de la CDMX, cuando ella que era fan del youtuber se acercó a pedirle una foto.

Comenzaron a hablar por redes sociales hasta que se hicieron novios. Nueve meses después se fueron a vivir juntos.

Tras el escándalo de Ryan Hoffman, la pareja puso fin a su relación seis meses después. Actualmente "La Chule" es novia del Roger Ramírez, mientras que Luisito Comunica finalmente reconoció Ari como su novia.

Tunden a Luisito Comunica en redes

Con dicho contexto, en redes sociales consideraron que Luisito Comunica en realidad se sentía orgulloso de ese escándalo, recordando que él mismo inició una relación actual desde una infidelidad. Ante esto, varios criticaron al influencer:

Claramente Luisito comunica es team Casio, no olvidemos que engaño a su ex con su actual novia pic.twitter.com/gDkwu8iklI — Soy Merald (@esmeraldis06) January 17, 2023

El Luisito Comunica orgulloso de ser el típico morro infiel y cree que es chistoso presumirlo. pic.twitter.com/oostuVw3wF — ?uD835uDD6DuD835uDD97uD835uDD8AuD835uDD93uD835uDD89uD835uDD86? (@Brennsmappoo) January 18, 2023