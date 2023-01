CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más en el programa de Venga la Alegría se vivió un incómodo momento en el que dos de sus conductores dieron de qué hablar. A tan solo días de que 'El Capi' Peréz y Laura G tuvieron un roce, luego de que presuntamente la conductora "humilló" al también comediante al revelar una intimidad de él, ahora, Sergio Sepúlveda habría hecho sentir incómoda a Kistral Silva.

¿Sergio Sepúlveda ''humilló'' a Kistral Silva? La conductora le responde tras particular comentario

Durante una emisión del matutino de TV Azteca, Sergio Sepúlveda habría lanzado una indirecta muy directa a Kristal Silva, debido a lo molesto que habría sido su comentario, la exreina de belleza decidió seguir el ejemplo de 'El Capi' Pérez, por lo que no se quedó callada y le respondió al también conductor de "Difícil de creer".

En un vídeo que circula en redes sociales se mostró que en medio de una dinámica, Sepúlveda dio su opinión sobre las relaciones "tóxicas", pero Sergio optó por enfatizar la palabra "tóxica", mientras miraba a su compañera: "Muchas historias de personas tóxicas".

El comentario del presentador de TV, hizo que de inmediato la también modelo cuestionara el motivo por el que de algún modo la señaló, y ante esto Sergio Sepúlveda afirmó que no hablaba de forma personal: "No, no es personal, pero eso si es terrible".

Sin embargo, Kristal Silva le contestó de un modo que sorprendió al conductor, pues no se esperaba un inusual comentario en el que de forma indirecta fuera señalado.

"Uno creería que solo las personas muy viejitas tienen dientes postizos, ¿verdad mi Serch?", exclamó minutos después la conductora.

Las palabras de la presentadora de TV le valieron los elogios, pero sobre todo Kristal al igual que 'El Capi' con Laura G, causó que segundos después Sergio Sepúlveda "se disculpará", pues admitió que realmente se merecía lo dicho por la modelo luego de haber emitido un comentario que evidentemente disgustó a la conductora.

Luego de se dieron la mano, ambos conductores del programa puntualizaron que habían quedado a mano: "Me la merecía", indicó Sepúlveda.

