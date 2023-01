Alex Montiel, Escorpión Dorado, responde ante presunto pago millonario de Claudia Sheinbaum

El influencer Alex Montiel quien da vida al persona del Escorpión Dorado respondió un mensaje que lo acusaba de recibir 3.5 millones de pesos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esto a raíz de que se le vio en la camioneta del youtuber grabando el programa "Escorpión al volante".

Claudia Sheinbam se sube a la camioneta del Escorpión Dorado

El día de ayer viernes 27 de enero circuló en redes sociales un vídeo donde se observa a Claudia Sheinbaum junto con el Escorpión Dorado, esto cuando horas antes se destapó la noticia de que habían encontrado publicidad en su contra en las oficinas de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, dirigida por Sandra Cuevas.

Enseguida surgieron varios comentarios en redes sociales, destacando uno que llamó la atención de los internautas y seguidores de Alex Montiel que no dudaron en arrobarlo para que conociera el mensaje acusatorio de la cuenta @MuySuFrida con más de 100 mil seguidores. El mensaje decía:

"EXCLUSIVA Claudia Sheinbaum habría pagada no menos de 3.5 millones de pesos a Escorpión Dorado para salir en uno de sus programas para limpiar su imagen, que sus asesores consideran muy dañada."

Tweet de @MuySuFrida que exhibía supuesto pago a Alex Montiel

Tras darse a conocer el mensaje, miles de usuarios lo recompartieron. Adicional al mensaje anterior, la usuaria también afirmó que Alex Montiel sería uno de los canales para "lavar" la imagen de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Tweet de @MuySuFrida

Respuesta del Escorpión Dorado por presunto pago millonario de Claudia Sheinbaum

Luego de varias horas de enviarse el tweet y circular en redes sociales, Ale Montiel respondió desde la cuenta del Escorpión Dorado (@ESCORPIONGOLDEN) para negar dicho pago y afirmar que él no recibió dinero por parte de Claudia Sheunbaum ni para la gasolina. Además, el influencer denostó el mensaje de @MuySuFrida al decirle que no tenía la valentía de mencionarlo en redes y, adicional, era atacado al estilo de la política.

Respuesta de Alex Montiel con la cuenta de Escorpión Dorado

Luego de recibir la respuesta, Frida García le respondió: "No, Alex, a otro perro con ese hueso. Tú no eres un entrevistador de políticos ni de temas de noticias. Te prestaste a lavarle la cara y eso no se hace gratis. De hecho, no lo hiciste de a gratis. Igual no lo sabes, pero hacer negocio en la política siempre deja rastro."

Varios usuarios le cuestionaron las acusaciones que le hacía a Alex Montiel, sobre todo, por que afirmó que hacer negocios en la política dejaba rastros, sin embargo, la conversación allá quedó y hasta el momento de redactar esta nota, ninguno se había pronunciado de nuevo sobre el tema.

Polémicas entrevistas del Escorpión Dorado

Alex Montiel parece haber superado la fama que alcanzó su hermano Werever, uno de los youtubers más importantes en la historia de México y, aunque aún sigue haciendo contenido, está más dedicado al streaming en Twich y servicios de apuestas. Por su parte, Alex tiene varios canales en Youtube y se dedica completamente a ellos, logrando sacar contenido muchas veces polémico que trasciende a niveles insospechados.

A continuación te presentamos algunas de las entrevistas polémicas del Escorpión Dorado:

Entrevista con David Faitelson

De las más recientes se encuentra una con el comentarista David Failtelson con quien platicó de diversos temas, entre ellos la relación que tenía con José Ramón Fernández y el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Con ambos dijo mantiene una relación de amistad y admiración, sin embargo, al contar una anécdota, el magnate se incomodó y desmintió en redes sociales al comentarista deportivo.

Aquí puedes leer la información completa: Ricardo Salinas Pliego se va contra David Faitelson tras declaraciones con el Escorpión Dorado

Entrevista con Angel Reyna

Otra de las entrevistas polémicas de Alex Montiel fue la realizada al exfutbolista del América, Ángel Reyna, quien reveló supuestos arreglos en los juegos de la Liga MX, Pese a las declaraciones del futbolista, no hubo respuesta de la Femexfut.

Lee aquí la nota: Oswaldo Sánchez en la polémica tras comentarios de Ángel Reyna; ¿arreglaba partidos en la Liga MX?

Entrevista del Escorpión Dorado con Karely Ruiz

La influencer Karely Ruiz se ha convertido en una celebridad en una plataforma para adultos. En una entrevista con El Escorpión Dorado, éste contestó una llamada en plena entrevista con la influencer. Quien estaba detrás de la línea era la esposa de Alex Montiel quien no dudó en defender a su marido tras las "declaraciones" de Karely.

Acá puedes leer la nota: Así fue la "pelea" entre la influencer Karely Ruiz y la esposa del ''Escorpión Dorado''

Entrevista del Escorpión Dorado con Ricardo Salinas Pliego

En este recuento no podía faltar la entrevista que le realizó al dueño de Tv Azteca luego de pactarla en la fiesta de cumpleaños del magnate a la que Alex fue invitado. En dicha entrevista Ricardo Salinas Pliego entró a retirar dinero en una de sus tiendas departamentales, comió unos tacos de birria e incluso, habló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aquí la nota completa: Ricardo Salinas Pliego con el “Escorpión Dorado”; revela quién es su presidente favorito (Vídeo)