Exatlón México: ¿Quién es eliminado hoy 29 de enero de 2023? Filtran a los finalistas

Exatlón México está llegando al final de su sexta temporada y como cada domingo ya podremos saber quién es el eliminado de hoy. Luego de que termine esta edición, el reality se prepara para recibir la segunda era de Exatlón México All Star 2023 y durante esta emisión podremos conocer a los participantes que estarán compitiendo por el premio y reafirmando su lugar en las playas de República Dominicana.

Esta sexta temporada no fue nada sencilla, pues los usuarios mostraron su descontento por los cambios que hizo la producción y no se logró el rating esperado, además de que, según el público, los atletas no cumplieron con su papel y solo se dedicaron a hacer escándalos y peleas. Pese a todo, aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México 2023

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

La primera batalla por la supervivencia la ganaron los azules. El equipo de "Contendientes" sigue con una racha ganadora y se llevaron un duelo limpio en el que Fogel dio el punto ganador. El mismo atleta confirmó que estaba muy nervioso en el tiro pero logró hacer una buena actuación y salvar a uno de sus compañeros de ir al duelo de eliminación; recordemos que los azules afirmaron que harían lo que fuera necesario para llegar los cuatro participantes que quedan (Andrés, Pato, Fogel y Liliana) a la final de Exatlón.

Por otro lado, los rojos siguen un poco estancados y ya les está comenzando a afectar, pues pese a que son más atletas que sus rivales, la lucha de egos y las peleas constantes siguen perjudicando su desempeño en los circuitos. Por ahora, ya hay al menos un atleta de "Famosos" que deberá pelear por su lugar en las playas de Exatlón.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

De acuerdo con el avance mostrado, este domingo en Exatlón México, son los hombres quienes están en riesgo y serán dos quienes se enfrenten en el duelo de eliminación. Los azules ya tienen ventaja sobre los rojos y la van a aprovechar al máximo, sin embargo, Pato González sabe que aún tiene que confirmar su lugar en la final, por lo que saldrá a luchar. Si no ganan el segundo duelo por la supervivencia deberá enfrentarse a Omar Esparza.

Por otro lado, los rojos están viviendo momentos de tensión, pues saben que no la tienen fácil y que por el contrario, deben ponerse mucho más atentos y precisos a la hora de pasar por los circuitos, pues de otra manera, no podrán ganarle a los azules. En caso de que no salgan victoriosos en esta batalla, serán Omar y Josué quienes se enfrenten entre ellos y uno deberá abandonar las playas de Exatlón México.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy domingo 29 de enero de 2023?

Según la información filtrada en redes sociales, el eliminado de hoy en Exatlón México es Omar Esparza del equipo rojo. Aparentemente, Omar se enfrenta con Pato González luego de que los azules perdieran el duelo por la supervivencia, logrando así que uno de ellos vaya directo al duelo de eliminación.

Dicha información aún no está confirmada y podría ser que sea una batalla completamente roja. De cualquier manera habrá que esperar a ver la emisión de este domingo para saber quién sale hoy de Exatlón México.

Omar Esparza es el eliminado de hoy 29 de enero en Exatlón México

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón México?

Con la eliminación de Omar Esparza, ya quedarían definidos los semifinalistas de Exatlón México, siendo del equipo rojo: Josué, Valeria, Tzana y Stephanie; mientras que del equipo azul: Fogel, Liliana, Andrés y Pato.

Finalistas Exatlón México 2023

Durante la semana, se jugarán los playoffs de Exatlón México por el pase a la final, y de acuerdo con la información filtrada, los atletas eliminados son Tzana, Josué, Stephanie y Pato. De esta manera, los participantes que se enfrentarían en la final de Exatlón México son:

Mujeres: Liliana Hernández vs Valeria Payén

Hombres: Andrés Fierro vs Fogel Negrete

Finalistas Exatlón México 2023

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 29 de enero de 2023 podrás seguir Exatlón México en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que la sexta temporada de Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.