CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que se confirmará el regreso de RBD a los escenarios musicales, los fans emitieron su tristeza al enterarse que Alfonso 'Poncho' Herrera no se uniría al reencuentro del grupo. Tras la noticia, la prensa decidió cuestionar al actor, quien aseguró que el motivo de su ausencia en la próxima gira era cuestiones laborales, sin embargo, ahora un medio de circulación nacional señala que la verdadera razón es otra y tiene que ver con una gran cantidad de dinero.

Revelan la millonaria cifra que Poncho Herrera habría pedido para volver a RBD

En entrevista con la revista TV Notas una supuesta persona de la producción de la gira reveló que Poncho Herrera dijo “no” al recuento de RBD: "Soy Rebelde World Tour 2023" porque no quisieron pagarle una millonaria cifra.

Asimismo, el presunto informante también mencionó que el resto de los integrantes de la banda ya se esperaban que una vez más el protagonista de la película "El baile de los 41" se negara, ya que Poncho ha dejado claro su poco interés de trabajar con sus excompañeros: “Ya se lo esperaban... siempre se los ha hecho saber, no es nada nuevo”.

La persona entrevistada también dijo que a la primera reunión que tuvieron los integrantes de RBD Herrera no fue porque no se encontraba en México, pero que Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian le llamaron para tratar de convencerlo de hacer el reencuentro.

La respuesta del actor fue que primero quería escuchar la oferta, pues él sabía que el streaming había sido un éxito cuando se realizó.

Posteriormente, los cinco integrantes de la agrupación empezaron a planear la gira por lo que nuevamente contactaron al histrión, pero fue a partir de ese momento en el que Alfonso Herrera "se puso muy exigente", según la fuente que reveló detalles.

“Él [Poncho] se puso muy exigente, su reacción dejó sorprendidos a todos, nunca pensaron que se expresaría de esa forma”. explicó el anónimo.

Afonso 'Poncho' Herrera si estaría avergonzado de forma parte de RBD

Cuando el actor de "El Elegido" fue cuestionado sobre el por qué no formaría parte de "Soy Rebelde World Tour 2023" se le mencionó que se rumoreaba que era porque se avergonzaba de formar parte de la agrupación.

A este rumor, Poncho Herrera respondió reiterando que era parte de su pasado y que gracias a ello estaba realizándose: "A final de cuentas mi pasada hizo lo que soy ahorita, en este momento", externó el actor.

Sin embargo, en el medio de circulación nacional se menciona que a Alfonso le dijo a sus excompañeros que "no le enorgullece haber estado en el grupo", pero que si formaba parte de RBD una vez más lo haría por dinero, fue ahí cuando reveló la exorbitante cantidad de dinero que quería para unirse al reencuentro.

“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo... si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares... no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no...” detalló la supuesta fuente cercana a la banda.

Poncho Herrera habría reiterado que la única forma de ser parte del reencuentro sería recibiendo el pago que pidió y aceptando sus peticiones, ya que no le interesa despedirse de sus fans.

“Los demás le insistieron en que era una manera bonita de despedirse de sus fans, pero él les contestó: ‘a mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”, externó la persona de la producción que habló con el medio.

“A ellos les pesa mucho el que se exprese de esa manera de los fans que tanto le dieron...", agregó la fuente, quien señaló que el resto de los integrantes de la banda están convencidos de que lo mejor para la gira y para los propios fans es que Poncho no sea parte de este proyecto.

El supuesto entrevistado por el medio impreso finalizó mencionando que ahora que salga la verdad y sus fans se enteren que le da vergüenza haber pertenecido a RBD, a ver qué cara pone o qué responde públicamente.

Detalles de la gira de RBD: "Soy Rebelde World Tour 2023"

Sobre la gira que posiblemente arrancará en 2023, la supuesta persona de la producción entrevistada comentó que pese a que Poncho Herrera dijo que "la gira sin él será un fracaso" (esto luego de que no aceptaron pagarle los 10 millones de dólares que pedía) Anahí, de 39 años; Dulce María, de 37; Maite, de 39; Christopher Uckermann, de 36 y Christian Chávez, de 39; están trabajando para crear un proyecto maravilloso con el cual los fans van a quedar muy satisfechos aunque solo sean cinco.

Sobre las fechas y los lugares de los conciertos indicó que todavía los están eligiendo, ya que no ha sido fácil, pues los cantantes hubieran querido ir a todas partes y visitar cada lugar donde aman al grupo, aunque eso no podrá ser posible.

Cabe destacar que tras separarse en 2008, la agrupación vuelve a reunirse para hacer la gira "Soy Rebelde World Tour 2023", aunque una vez más Poncho Herrera no estará en la gira.

