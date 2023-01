Esta es la conductora de TV Azteca que formó parte del Clan Trevi-Andrade (FOTOS)

Gloria Trevi y Sergio Andrade provocaron polémica hace más de 20 años cuando fueron acusados y detenidos por abuso, violencia y trata de menores. El famoso clan Trevi-Andrade fue descubierto en el año 2000 y los detuvieron en Brasil.

La cantante de "Pelo Suelto" quedó libre en 2004 por falta de pruebas, pues el juez que llevaba su caso confirmó que Gloria Trevi había sido una víctima más de Sergio Andrade y que al igual que otras, también sufrió violencia, maltrato y manipulación por parte del productor.

Ahora, la intérprete de nueva cuenta se encuentra en polémica, pues Trevi enfrenta una demanda en Estados Unidos por el mismo caso con Sergio Andrade y es que dos víctimas decidieron denunciarlos tras la experiencia que tuvieron con ellos.

Ante esto, internautas recordaron toda la controversia que causó el clan Trevi-Andrade y expusieron a la conductora de TV Azteca que estuvo involucrada en dicho caso y que actualmente continúa en la televisora del Ajusco. Aquí los detalles.

¿Qué conductora de TV Azteca estuvo en el clan Trevi-Andrade?

Aline Hernández, quien actualmente es conductora de "Al Extremo" en TV Azteca estuvo casada con Sergio Andrade. Lo conoció siendo menor de edad y con apenas 15 años contrajo matrimonio.

La presentadora ha asegurado en diversas ocasiones que estar al lado de Sergio Andrade fue lo peor que ha hecho en su vida. En su libro "Aline: La gloria por el infierno” reveló detalles de su relación con el productor y todos los delitos y atrocidades que se ejecutaban dentro del clan Trevi Andrade.

La conductora de TV Azteca exhibió que violentaban física, psicológica y sexualmente a múltiples chicas menores que comenzaban a trabajar con Sergio para seguir sus sueños de ser famosas. Asimismo, Aline explicó que Gloria Trevi y Mary Boquitas, parejas de Sergio en ese momento, también eran cómplices de lo que ocurría ahí.

Aline Hernández y su violento matrimonio con Sergio Andrade

Aline Hernández conoció al productor musical cuando tenía 13 años. Empezó siendo corista de Gloria Trevi y Sergio Andrade la convirtió en "solista" con una única canción que compuso él llamada "Las chicas feas". Desde ese moemnto el productor comenzó a acercarse a ella de manera más personal pese a que era menor de edad.

Tanto Aline como su madre, Josefina Ponce de León, quedaron deslumbradas por el carisma de Andrade y confiaron en él para que llevara su carrera musical y la convirtiera en una estrella. Sin embargo, cuando ella tenía 15 y él 36 decidieron casarse. Sin embargo su matrimonio estuvo lleno de agresiones, violencia y crueldades.

Aline Hernández confesó que con Sergio Andrade tuvo su primera experiencia sexual y fue horrible; la presentadora confesó que era muy violento y sádico además de que siempre la golpeaba.

"Con él (Sergio) fue mi primera vez, fue una experiencia horrorosa, la peor de mi vida y sé que muchas mujeres se identifican... Me tocó un loco, Sergio Andrade, que es un hombre sádico y violento que constantemente me golpeaba de muchas maneras y que sin embargo yo nunca me defendía. Pensaba 'es mi marido y me quiere'... Me tenía convencida, anulada. Los castigos eran con la mano, o con un cinturón, él es un tipo muy violento, muy agresivo y muy cobarde", dijo Aline Hernández.

Érika Aline Hernández Ponce de León y Pérez, nombre completo la conductora, logró separarse a los 17 años de Sergio Andrade y en 1997 decidió hacer pública una demanda por corrupción de menores. Después de vivir dicho infierno, Aline trató de salir adelante con una carrera independiente, incorporándose a las filas del talento de Azteca.