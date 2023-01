Eugenio Derbez tuvo supuesto romance con una actriz de Chiquilladas: ''tenía 17 y él 27''

Eugenio Derbez, quien recientemente tuvo un grave accidente, no solo es conocido por su talento, sino porque en sus inicios sostuvo varias relaciones sentimentales con varias actrices y cantantes famosas, uno de los más polémicos fue el de Victoria Ruffo pues la reconocida actriz de telenovelas, le prohibió ver a su hijo José Eduardo Derbez.

Sin embargo, ahora ha sido otra famosa actriz de Chiquilladas quien confesó haber mantenido un romance con el creador de "La Familia P.Luche" mientras ella era menor de edad. Aquí los detalles.

Ella es la actriz con la que Eugenio Derbez tuvo una relación siendo menor de edad

La actriz Claudia Ivette, quien formó parte de Chiquillada" y fue la voz de "Mimoso ratón" en el programa ‘Odisea Burbujas’ reveló que tuvo un romance con el comediante cuando ella aún era menor de edad.

Fue durante una entrevista con el periodista Poncho Martínez que exhibió varios detalles de su relación con Eugenio Derbez e incluso confesó que la fallecida Evita Muñoz, ‘Chachita’, jugó un papel muy importante en ese momento.

Claudia Ivette conoció a Eugenio Derbez cuando trabajaba en 'Nosotros los Gómez', junto a 'Chachita' y Freddy Fernández, sin embargo en un día común de grabación, el papá de Aislinn Derbez la llamó al set para sorprenderla. En ese momento ella tenía 17 años de edad mientras que Eugenio, diez años mayor, tenía 27 años.

"Yo tenía 17 años, estaba en 'Los Gómez', entré a los 15 y yo fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27años de edad y yo 17... nunca recibía llamadas en grabación, la única que recibí, se oye la voz desde cabina y me dicen 'Claudia Ivette tiene llamada en cabina' y yo dije 'ay chihuahua', subo y era Eugenio que sabía que yo iba a grabar. Estábamos en el rollo, él me quería dar la sorpresa, Eugenio siempre ha sido muy romántico y de sorpresas en sus romances", añadió Claudia

Asimismo, confirmó que Eugenio Derbez era muy "creativo" para enamorar a sus pretendientes y siempre "creaba atmósferas" para llegar a ellas. Sin embargo, fue "Chachita" quien se acercó a preguntarle si todo estaba bien y le lanzó un comentario sobre el actor.

"Es muy creativo, te arma viajes, te crea atmósferas, en verdad, entonces pues me dio la sorpresa, me habla y blabla. Bajo a foro y 'Chachita' me dice '¿todo bien, qué pasó, cómo estás?', y le digo 'todo bien, es que ¿qué crees?, pues como que me anda echando los perros el Eugenio Derbez'".

"Chachita" le advirtió a Claudia Ivette sobre Eugenio Derbez

"Chachita" le pidió a la exintegrante de 'Chiquilladas' que tuviera cuidado, pues la diferencia de edad podría ser un problema, ella era muy joven y en ese entonces, Eugenio Derbez ya era papá.

"Me dice '¿Eugenio, el hijo de mi comadre Silvia Derbez?', le digo, 'sí', y me dice 'oye pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27y rú Claudia, tienes 17'... son 10 años de diferencia, 10 años, él te lleva y te trae, él ya tiene una hija'".

Claudia Ivette afirma que en ese momento no le pareció el consejo de 'Chachita', sin embargo, con el tiempo decidió hacerle caso, aunque no le guarda rencor al actor.

"A mí no me gustó mucho su consejo, pero le hice caso a final de cuentas, me hizo reflexionar varias cosas..."

¿Cómo fue la relación de Eugenio Derbez con la actriz de Chiquilladas?

La actriz de Chiquilladas confirmó que vivieron un romance muy bonito y que Eugenio Derbez siempre fue un caballero con ella, nunca se intentó pasar de listo y aunque Claudia Ivette afirma que "le enseñó cosas" nunca intentó propasarse o aprovecharse de ella. Por otro lado comentó que incluso iba por ella a la preparatoria y fue un noviazgo de aproximadamente siete meses los cuales ambos disfrutaron.

"Sí vivimos un romance pequeño, duramos como siete meses, pero bien bonito, iba por mi a la preparatoria en su carro, muy bonito, un ser humano bello y me divertía mucho" dijo Claudia Ivette,

"La verdad es que yo lo disfruté mucho y en cuestión de romance, pareja, me fue bien, hasta me respetó bonito, sí me enseñó cosas pero con un cierto límite que no se pasó de listo por su edad. Por lo menos conmigo, fue un caballero porque no se pasó, cuando se enteró que era virgen, no se pasó de la raya de ninguna manera", aclaró la actriz