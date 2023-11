CIUDAD DE MÉXICO.— Maryfer Centeno es una de las integrantes del programa Hoy que ha logrado obtener el cariño y aceptación de la audiencia, es por ello que ahora que ella misma informó que se desmayó y sufrió fuertes golpes en la cabeza y rostro, desató la preocupación.

¿Qué le pasó a Maryfer Centeno?

Fue a través de sus redes sociales que la grafóloga reveló que sufrió un desmayo que puso en riesgo su integridad debido a los golpes que le causó este incidente.

La también especialista en lenguaje corporal mencionó que el accidente que sufrió en su casa le dejó varias heridas en su rostro.

“Me desmayé, vean nada más, los dientes los tengo deshechos, digo no se ve tanto aquí, todo mi tratamiento de alineadores valió gorro”, comenzó a contar la grafóloga en un vídeo.

Asimismo, Maryfer Centeno un tanto afligida y angustiada por el daño a su dentadura, relató que sufrió un desmayo nocturno, pero las consecuencias fueron severas.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos: ‘me siento mareada’ y me dijo Carlos: ‘¿te acompaño al baño?’ y le dije: ‘no, no’, llegué al baño, ví el lavabo y de lo demás ya no me acuerdo, lo que sí es que ví a Carlos y después otra vez me desmayé…”, explicó Maryfer.

Maryfer Centeno se desmaya y sufre severos golpes en el rostro pic.twitter.com/ZCppV0X1Sl — señora chisma (@sritachisma) November 10, 2023

La experta en lenguaje corporal además de mostrar los golpes que sufrió luego que se desmayó en el baño de su casa, destacó que aunque tenía tendencia a desmayarse, desde hace un tiempo ya no era así, es por ello que no entendía qué es lo qué le está sucediendo.

¿Cuál es el estado de salud de Maryfer Centeno?

En un nuevo vídeo, la grafóloga pidió a su seguidores no se alarmen si la ven en el hospital.

Horas más tarde de contar lo que le había sucedido, reveló que ya había acudido al dentista para arreglarse los dientes y negó la posibilidad de que estuviera embarazada.

Asimismo, Maryfeer Centeno indicó que los desmayos fueron producto de una bajada de presión y que la misma continúa. Lo anterior como resultado de una rinofaringitis, aunque considera que no debería ser para tanto.

“Yo tengo tendencia a desmayarme, ya no tengo ninguna enfermedad, porque cada año me hago mi encefalograma y no entiendo por qué cuando me enfermé en febrero me desmayé, ahora que me volví a enfermar me desmayé, y aparte todavía tengo la presión muy baja… pero ya hasta puedo hacer un vídeo, ya es ganancia”, mencionó la grafóloga.

Maryfer Centeno ya está mejor niega estar embarazada pic.twitter.com/esglngyowp — señora chisma (@sritachisma) November 10, 2023