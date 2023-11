CIUDAD DE MÉXICO.— El primer actor Eric del Castillo generó la preocupación luego de revelar que tiene un padecimiento que “no tiene cura”. El también padre de Kate del Castillo dio detalles de la enfermedad incurable que ha afectado su vida.

¿Qué enfermedad incurable tiene el Eric del Castillo?

Fue durante una entrevista con el programa Hoy, en la que el actor reveló que tiene un problema de salud, pero a pesar de ello, él intenta seguir con su carrera actoral.

Asimismo, Eric del Castillo reveló que la enfermedad que tiene es degeneración macular; y aunque el padecimiento suena alarmante, él indicó que es un deterioro visual “normal” en personas de su edad.

El histrión también comentó que su condición ya no le permite leer, pero oyendo se aprende sus diálogos.

“A pesar del problema que tengo visual. No puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico. Además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar”, explicó el actor.

¿El papá de Kate del Castillo podría quedar ciego?

Don Eric del Castillo también mencionó que debido a que no hay cura ni tratamiento para su problema, se limita a hacer lo único que puede, es decir, tomar son vitaminas.

Debido a que el actor reveló que su visión se ha visto afectada de forma severa, éste fue cuestionado sobre si podría perder la vista, a lo que Del Castillo indicó que nunca dejará de ver.

“No hay más que detenerla a base de vitaminas, pero nunca me voy a quedar ciego, veo las nubes, los árboles, a ti, pero cuando trato de enfocar (no veo), es una pequeña lesión en la mácula”, detalló el primer actor.

Finalmente, y pese a su complicación visual, el papá de Kate del Castillo se encuentra muy entusiasmado, pues tiene en puerta un nuevo proyecto en Televisa.