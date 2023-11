CIUDAD DE MÉXICO.— La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, papel que desempeñó por muchos años en la famosa serie de comedia “El Chavo del 8”; en un reciente encuentro con los medios de comunicación se sinceró y dijo estar en busca de un novio.

La también comediante reveló que a cuatro años del fallecimiento de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, ya se encuentra lista para darse una oportunidad en el amor.

Incluso, la actriz reveló que está interesada en el actor Otto Sirgo, quien al igual que ella, enviudó hace dos años.

Para sorpresa del público, pero sobre todo de María Antonieta, el histrión reaccionó a la romántica propuesta de su colega.

¿El actor Otto Sirgo aceptó salir con ‘La Chilindrina’?

Fue durante una reciente emisión del programa Sale el sol que se dio a conocer la respuesta del actor Otto Sirgo, quien de acuerdo con declaraciones de ‘La Chilindrina’, era uno de los dos candidatos con quien quisiera iniciar un romance.

Es por ello que un reportero del matutino de Imagen Televisión entrevistó a Sirgo para preguntarle qué pensaba sobre la propuesta de la actriz de pretenderlo amorosamente.

Sobre esta declaración, Otto comentó que al ver lo que dijo María Antonieta de las Nieves a las cámaras de distintos medios le generó risa.

Asimismo, el histrión afirmó que la comediante y él se conocen desde hace varios años, por ello le sorprendió el interés “amoroso” que le ha despertado a la actriz.

“Estaba viendo el programa Sale el sol vi la nota y yo solo me empece a reír. Me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años, y hasta ahora me estoy enterando que sale con una cosa así… Me agarro de improviso el comentario…”, explicó el actor.

¿El actor Otto Sirgo, al igual que ‘La Chilindrina’, está buscando pareja sentimental?

Dejando a un lado las risas, Otto Sirgo respondió si saldría o no con ‘La Chilindrina’.

Con seriedad confesó que él ahora no está listo para tener una relación, pues además de que no está buscando tener una pareja sentimental, está muy reciente el fallecimiento de su esposa.

Sin embargo, el histrión indicó que si a su vida llega alguien que le despierte interés, quizás sí pueda tener un nuevo romance.

“Yo ahorita no estoy todavía para una relación, y dentro de un año menos. No porque yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo… Si de repente llega un día alguien, y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando“, detalló el histrión.

Finalmente, Otto Sirgo afirmó entre risas que preferiría salir con María Antonieta de las Nieves y no con ‘La Chilindrina’.

El actor agregó que pese a que no está interesado en ser el “novio” de su colega, reconoció que hay algo que los une; haber perdido a sus respectivas parejas sentimentales: “Ella y yo en pérdida estamos empatados…”

Otto Sirgo antes de concluir la entrevista también le envió un mensaje a la humorista.

“Yo le agradezco mucho a María Antonieta… jamás me imagine que hubiera una sensación de su parte hacía mí… siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio mucho gusto oírlo. Me dio mucho gusto verte y ojalá algún día nos encontremos y nos veamos y platiquemos, nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas”. concluyó el actor.