CIUDAD DE MÉXICO.— María Antonieta de las Nieves mejor conocida por su papel de ‘La Chilindrina’ se sinceró y dijo sentirse muy sola, pero también está dispuesta a abrir su corazón e iniciar una relación sentimental con alguna persona.

Incluso la actriz confesó que ya tendría a dos candidatos, quienes han despertado su interés, ¿de quiénes se trata?

‘La Chilindrina’ confiesa que está buscando novio

Fue hace cuatro años (en septiembre de 2019) que la también comediante dio a conocer la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández; y aunque durante estos recientes años se le relacionó sentimentalmente con su amigo y excompañero Édgar Vivar, ambos lo han desmentido.

Es por ello que ahora, en un encuentro con distintos medios de comunicación, la actriz de 72 años, admitió que está buscando novio y que ya tiene a dos candidatos.

Asimismo, María Antonieta de las Nieves aprovechó las cámaras y micrófonos de los reporteros para enviarles un mensaje a sus “prospectos”.

Es así como ‘La Chilindrina’ dejó ver su interés por José Manuel Fernández, viudo de Talina Fernández.

‘La Chilindrina’ “se le declara” al viudo de Talina Fernández

Si bien ‘La Chilindrina’ ha destacado en el medio artístico por su trabajo en distintos programas cómicos (en su mayoría a cargo de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’), en esta ocasión, al parecer habló muy en serio cuando dijo querer conocer a quien fue la pareja sentimental de la apodado ‘La Dama del buen decir’.

Y para despertar el interés de don José Manuel Fernández, María Antonieta reiteró ser una mujer “muy divertida”.

“Puede que, digo, no estoy tan grande como Talina, pero a lo mejor… No, la verdad, Talina era, en paz descanse mi amiga linda y adorada, ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que tenía ella, pero también soy divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, dijo la actriz.

‘La Chilindrina’ le hace romántica propuesta a un actor

Pero la humorista no solo le propuso al viudo de Talina Fernández encontrarse para conocerse mejor.

María Antonieta de las Nieves, también dijo querer darle una nueva oportunidad al amor, de la mano del actor Otto Sirgo, a quien también le envió un mensaje.

Eso sí, la actriz fue clara al decir que cualquier romance que pueda tener no conllevará al matrimonio.

“Señor Otto Sirgo, si ustedes está viendo alguna de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita y que nos vayamos al cine y a tomar un café”, explicó la actriz.

¿De qué murió el esposo de María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’?

Fue en septiembre de 2019 cuando murió el locutor Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, luego de estar hospitalizado a causa de una neumonía que, de acuerdo con la actriz, lo aquejaba desde tiempo antes.

La actriz y el locutor estuvieron casados por 48 años, y se conocieron mientras trabajaron juntos en el programa de Roberto Gómez Bolaños, ya que él era la voz principal del show mientras que ella realizaba el papel de “La Chilindrina”.