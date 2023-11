Carlos Ferro reacciona a la nueva relación de su exnovia, con otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor Carlos Ferro fue cuestionado sobre la nueva relación sentimental de su exnovia Aranza Carreiro. Sin embargo, al parecer el histrión no estaba enterado de que su expareja está saliendo con una mujer.

Es por ello que la reacción del actor tras enterarse de esta inesperada noticia ha generado las reacciones y comentarios.

¿Carlos Ferro no sabía que su exnovia sostiene una relación con otra mujer?

Fue durante su paso por la alfombra roja de una reconocida marca que el actor de telenovelas como “Fuego Ardiente”, “Caer en tentación” o “De que te quiero, te quiero”, se enteró que su exnovia, Aranza Carreiro sostiene un noviazgo con Ximena Duggan.

Sobre esta relación, un reportero cuestionó al actor, pero Ferro sin poder ocultar su cara de asombro y un tanto desconcertado reconoció que no sabía del romance entre su ex y la exparticipante del programa Survivor México.

Sin embargo, pese a la sorpresa que se llevó, Carlos Ferro afirmó que apoya a Aranza, pues además de que fue su exnovia, la conoce desde hace muchos años.

“Wow, qué padre, qué increíble, me encanta… No me ha dicho nada”, fueron sus palabras al enterarse del romance de la actriz con la atleta.

No obstante, el actor “le reclamó” a su expareja por no decirle nada: “¡Oye! No me has dicho nada, Aranza”, expresó a modo de broma.

Finalmente, Carlos Ferro debido al cariño que le tiene le mandó los mejores deseos.

“Yo quiero muchísimo a Aranza y es una persona que conozco desde hace tiempo, a ella, a sus hermanas y que esté feliz es maravilloso”, concluyó el histrión.

¿Carlos Ferro apoya que su ex pareja Aranza tenga ahora una relación sentimental con Duggan?😲👀✨ 📺#VLA 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢➡️ https://t.co/gQ6ToBhlaQ #MiAntojitoEs pic.twitter.com/VP21Pib0Yc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 16, 2023

Así surgió el amor entre Aranza Carreiro y Ximena Duggan

Sobre la relación amorosa entre Aranza Carreiro y Ximena Duggan, se tiene conocimiento de que la actriz y la atleta se enamoraron en las playas de Survivor México.

Sin embargo, el noviazgo de Aranza y Ximena fue criticado desde un inicio, ya que al salir del programa confirmaron su relación, pero se supo que la atleta tenía novia.

Debido a las criticas, Ximena Duggan salió en su propia defensa; fue así como afirmó que se enamoró perdidamente de Aranza y por su ex ya no sentía nada.

En entrevista con la revista TVNotas la pareja contó que quieren ir poco a poco en su relación, pero ya estaban planeando hacer un viaje juntas.

Cabe destacar que, para Aranza Carreiro esta es la primera relación que tiene con una persona de su mismo sexo.