CIUDAD DE MÉXICO.— La conductora de TV, Yolanda Andrade, está dando de qué hablar, pues para sorpresa de la audiencia —y quizás de ella misma— en una reciente emisión del programa MoJoe protagonizó un momento inesperado con una actriz.

Asimismo, la presentadora, quien se sabe sostuvo una relación amorosa con su compañera Montserrat Oliver, logró incomodarla, pues frente a ella y al público se dio un beso con la invitada, pero ¿por qué? Aquí te contamos los detalles.

Yolanda Andrade y actriz se besan en programa en vivo

Fue durante una reciente emisión del programa que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tiene en Unicable, en el que la actriz Lorena Meritano estuvo de invitada.

Sin embargo, quizás pocos sabían que la invitada fue exnovia de Yolanda. Y es precisamente este reencuentro el que está dando de qué hablar, pues mediante una grabación se dejó ver el cariñoso saludo que se dieron.

En el vídeo que ya circula en redes sociales se puede observar cómo las conductoras del programa le dan la bienvenida a la actriz, pero Lorena al estar frente a Yolanda Andrade le da un beso en la boca.

La acción de Lorena Meritano genera el impacto de la presentadora de TV, quien aunque con alegría recibe el beso, no puede evitar esconder su asombro.

No obstante, este inesperado beso entre Yolanda Andrade y su exnovia, también generó la reacción de Montserrat Oliver, quien según internautas fue muy evidente su supuesta incomodidad.

Aunque otros usuarios señalaron que lo que realmente sintió ‘Montse‘ fue “celos”, pues recordemos que, Yolanda y la modelo tuvieron una relación en el pasado, pero ellas mismas han afirmado que su amor se transformó en una entrañable amistad.

Debido a que para varios televidentes e internautas, la reacción de Montserrat Oliver no pasó desapercibida, este inesperado momento entre Yolanda y Lorena ha desatado las reacciones.

No obstante, algunos cuantos sintieron curiosidad por la relación que sostuvo Lorena Meritano con Yolanda Andrade.

¿Cuándo fueron novias Yolanda Andrade y Lorena Meritano?

La conductora de TV y la actriz tuvieron un breve romance en 1995. La relación amorosa no duró mucho porque Lorena Meritano cambió a Yolanda por un hombre con el que huyó.

“Le dije que ‘sí’ a Yolanda. No llegué al mes, porque conocí a un chico que me gustó y claro me escapé…”, inició relatando Lorena Meritano.

Y prosiguió revelando que Yolanda la fue a buscar para reclamarle:

“Yolanda llegó en helicóptero con guardaespaldas a buscarme donde estaba yo con el chico. Me cacheteó… no, no, un culebrón”, externó la actriz cuando destapó su romance con la conductora.