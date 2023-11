Inés Sainz reveló que quedó fuera de TV Azteca en la cobertura del Mundial de Rusia 2018 porque no quiso ser “patiño o la mensa” de Christian Martinoli, Luis García y “El Capi” Pérez, haciendo clara referencia, sin decir el nombre, de que su lugar se lo dieron a Tania Rincón.

“Mi jefe me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo y me piden que no estés’“, le dijo Sainz a Mónica Garza en entrevista.

Pese a que nunca mencionó el nombre de Tania, los usuarios de redes sociales e incluso algunos medios comunicación llegaron a la conclusión que se trataba de la conductora del matutino ‘Hoy’.

¿me estás diciendo que si no me presto a que me albureen, o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa?”.

Inés Sainz (@InesSainzG) recuerda que en el mundial de Rusia Tania Rincón (@taniarin) le ganó el programa estelar de @Azteca porque dejó que se burlaran de ella pic.twitter.com/79FAw3SeZp — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 25, 2023

Tania Rincón responde a Inés Sainz tras llamarla “patiño”

Las declaraciones llegaron a oídos de la presentadora de “Hoy”, Tania Rincón, y así reaccionó en su programa de radio “La caminera”.

Afirmó Rincón que le queda claro que no es “monedita de oro” ni le puedo caer bien a todo el mundo y, sobre todo, a partir del trabajo,

“pues a veces tu trabajo le gusta a unas personas y otras dicen: ‘No me gusta, no me identifico, no me convence’ y ya está. Mi trabajo finalmente es público, entonces respeto, pero no soy patiño de nadie”.

Finalmente, dijo que ella jamás se sintió que la llevaran como patiño ni como payaso: “ni para que me faltaran al respeto porque yo no me manejo así y encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene de mi persona… Están a destiempo esas declaraciones”, señaló Tania Rincón.

