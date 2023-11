En un día como hoy, diría la desaparecida columna “El mundo en la historia”, de Diario de Yucatán, el 30 de noviembre de 1982, se lanzó el disco “Thriller”, de Michael Jackson, hace exactamente 41 años.

Yo ni sabía ni una palabra de inglés en aquel 1982. Con 12 años, recién había ingresado a la secundaria y apenas iba a balbucear mis primeras palabras en el idioma de Shakespeare.

Lo único que sabía era que la canción, “Thriller” –ahora ya en la segunda mitad de mi centuria lo escribo perfectamente y lo pronuncio like an american native speaker: zriler– la ponían hasta el cansancio en la estación de radio FM que las familias pudientes de aquel entonces oían: Stereo Joya.

Porque el resto tenía que conformarse con oír, en sus radios de baterías Rayovac o “gato negro” de Eveready, estaciones de AM que luego de las 6 de la tarde, por los zumbidos y ruidos extraños que emitían, parecía que se convertían en artefactos con los que alienígenas trataban de contactar a Jaime Mausán.

“Thriller”, un fenómeno mundial

“Thriller” fue un fenómeno en todo el mundo, y Muna no fue la excepción, una población yucateca en donde en esos albores de esos, “benditos” ochentas, pocos o ningún secundarense entendía un carajo de lo que decía la letra, pero allá estaban todos lelos, fascinados con Maicol Yacson, porque, eso sí, su lengua se resistía a pronunciar palabras mayas como Yaxhá o Choyob, dos de las comisarías de la villa, pero el órgano bucal no tenía ningún problema para decir Michael Jackson. Everybody lo pronunciaban like american native speakers.

El paroxismo con “Zriler” vino con la emisión del videoclip: el grupo de los populares del salón no hablaba de otra cosa, que si el baile, que si el aspecto, que si el hombre lobo, que si esto, que si lo otro… A un comentario sobre el aspecto de Maicol en el cortometraje musical, un condiscípulo le contestó a otro que: “Se ve feísimo, si solo con la rayita que tiene pintada en la ceja lo hace ver horrible”.

Con el tiempo, al tener la oportunidad de ver el mentado video, puse especial atención en el aspecto del cantante. Debo confesar que nunca vi o he visto la “rayita de la ceja”, posiblemente se le borró con el paso de los años, con eso de que Maicol parecía rejuvenecer con el tiempo, claro, gracias al bisturí y a los supuestos efectos del vitiligo.

En los bailes de luz y sonido que se hacían en la Sala de Fiestas Montejo, un excine de los que pocos se acuerdan, además del Sosa Romero, era “Zriler” con lo que comenzaba el baile, y si no se repetía unas veinte veces en todo el tiempo que duraba era poco. Todos salían con los oídos zumbándoles, pero como energizados de haber bailado con canciones de Maicol.

Luego vinieron “Billie Jean”, “Beat it”, “P.Y.T. (Pretty Young Thing) y todas las joyas que contiene el disco, y todas fueron del gusto de los ochenteros, hoy chavorrucos, algunos de los cuales no tenían reparo en intentar el “moonwalk”.

¿Y a cuenta de qué viene todo este rollo? ¿Solo por cumplirse 41 años del lanzamiento de “Zriler”? No. Es mi desagravio a la memoria de Michael Jackson tras la reciente publicación de Forbes, que declaró a Bad Bunny como el nuevo “Rey del pop”. O tal vez fue error de dedo y quisieron decir “Rey del poop”.- Mérida, Yucatán, 30 de noviembre de 2023