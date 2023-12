SEVILLA.— El nombre del torero Juan Ortega ha cobrado relevancia y no precisamente por alguna hazaña en una fiesta taurina.

Más bien, un inesperado suceso en su vida personal ha dejado anonadados a cientos, pues medios internacionales informaron sobre la cancelación de su boda con Carmen Otte media hora antes del tan esperado evento social y a pesar de que alrededor de 500 invitados esperaban que la pareja llegue al altar.

¿Por qué el torero Juan Ortega canceló su boda media hora antes de casarse?

La prensa internacional se encargó de que Juan Ortega se convirtiera en tema polémico, pues la cancelación de su boda media hora antes de realizarse generó el debate en redes sociales.

Asimismo, los medios internacionales señalaron que el torero dejó plantada a su prometida, la doctora Carmen Otte Alba luego de que el español le transmitió sus dudas al párroco que iba a oficiar la celebración religiosa.

Sin embargo, se menciona que esta información es una versión extraoficial que empezó a circula en redes sociales horas después de lo sucedido.

Por su parte, el portal Lecturas publicó que una discusión entre el torero y su futuro suegro detonó las dudas de Ortega, aunado a ello, presuntamente las presiones externas habrían causado que Juan haya decidido no casarse.

Algunas revista de sociales han indicado que el amor entre ambos es evidente, aunque sitios como ABC o El Confidencial señalan que el torero español desde hace tiempo tenía algunas dudas en torno a su relación con Carmen Otte Alba.

Asimismo, dicho medios citados reportaron que la presión de la familia de la doctora fue un factor que habría empezado a hacer estragos en el noviazgo de varios años; según la prensa, desde el año pasado la familia de Carmen estuvo cuestionando a Juan si le iba a pedir matrimonio y cuando se casarían.

La comunicadora Leticia Requejo en el programa TardeAR señaló que, la tensión aumentó a principios de noviembre, cuando se dio la discusión con el suegro. Por ello surgieron más dudas para Juan Ortega, quien finalmente canceló su boda.

Algunos medios españoles han dicho que la novia se encontraba ultimando detalles de su peinado cuando recibió la noticia, según los relatos de presunto allegados, quienes indicaron que el padre de Carmen Otte Alba y sus amigas fueron los encargados de dar la lamentable noticia a los invitados.

¿El torero Juan Ortega canceló su boda con Carmen Otte Alba a causa de una tercera persona?

El misterio del por qué el diestro decidió cancelar su boda sigue sin resolverse pese a que han pasado varios días desde el insólito momento.

Sin embargo, una versión que apunta a una tercera persona como la causante de que Juan Ortega dejara plantada a Carmen Otte Alba.

El reportero Omar Suárez en el programa de Emma García argumentó que una posible amenaza por parte de una tercera persona hizo que el torero decidiera no casarse.

“Una persona del pasado, que nunca se habría ido, podría haber impedido la boda”, externó el comunicador.

Y agregó: “Amenazó con aparecer el día del enlace y hacer que todo saltara por los aires. Ante este temor, el torero se vio en la obligación de cancelarlo todo”.

El también colaborador del programa Fiesta de Telecinco, reiteró que no fueron las “dudas” del diestro lo que evitó que llegara al altar sino una tercera persona, de la cual obtuvo información desde el círculo cercano de Ortega.

“La información procede de alguien muy cercano… no es torero, pero pertenece al mundo taurino… La persona del pasado de Juan Ortega habría amenazado con soltar la bomba en plena boda y él se habría visto obligado a cancelarlo todo”, puntualizó el periodista.

Revelan cómo y dónde están Juan Ortega y Carmen Otte Alba tras la cancelación de su boda

Según distintos medios españoles ambos se encuentran en los respectivos hogares de sus padres, aunque también se dice que tanto el torero como la doctora decidieron refugiarse con sus mejores amigos y no piensan aparecer hasta que pase la atención mediática.

El torero se habría desplazado a una localidad de Guadalajara (España) para tratar de ocultarse de los medios de comunicación, pero presuntamente en días recientes se le habría visto en una iglesia de Madrid rezando y llorando.

“Juan Ortega habría sido visto “en una iglesia de Malasaña, rezando y destrozado, llorando muchísimo…”, se dijo en una emisión del programa español Fiesta.

Mientras que Carmen Otte Alba se habría refugiado con una amiga en Rota.

Por su parte, el medio Vanitatis publicó que aunque hay cabida para una reconciliación e incluso podrían casarse el torero y la doctora, el diestro ha tenido contacto con su entorno, con quienes se ha sincerado acerca de lo ocurrido: “Esto no iba bien desde hace tiempo…”.

El mismo medio ha señalado que Juan Ortega ha dejado claro a su entorno que no pretende reaparecer públicamente en un corto plazo de tiempo, y que tampoco emitirá un comunicado ni dará explicaciones sobre lo que sucederá con su noviazgo y boda, él solo esperará que el escándalo pase.

Por su parte medios deportivos mencionan que el torero español estaría reapareciendo en las plazas el próximo mes de febrero, según el calendario taurino previsto.

¿Quién es Juan Ortega, el torero que dejó plantada a su novia 30 minutos antes de iniciar la boda?

Antes de que medios españoles como ABC, El Español, El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, Vanitatis y un sinfín más lo describiera como el torero quien dejó plantada a su novia en el altar de la iglesia de Santiago en Jérez de la Frontera, el diestro destacaba por su desempeño en la fiesta taurina.

Medios internacionales también han dado a conocer que, desde los 9 años se inició en la escuela taurina Sevilla Amate. De igual modo, años más tarde se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba.

Fue hasta septiembre de 2014 cuando Juan Ortega “tomó la alternativa, es decir, la ceremonia mediante la cual el novillero adquiere la categoría de matador de toros”.

Pero en 2020, fue designado como torero revelación, y desde entonces, ha compartido cartel con otras grandes figuras sobre los ruedos.

No obstante, ahora su nombre le ha dado la vuelta al mundo debido a que canceló su boda con su prometida, con quien sostenía una relación amorosa desde hace 10 años y llevaban tres viviendo juntos.

“Juan Ortega es un hombre creyente, educado, sereno, prudente y siempre ha vivido por y para el toreo”, fue una descripción dada por el medio El Español.

¿Quién es Carmen Otte, la novia a quien el torero Juan Ortega ha dejado plantada en el altar

“Juan Ortega llamaba por teléfono a la novia y le comunica que cancela la boda…”, de este modo fue como el nombre de Carmen Otte Alba empezó a cobrar relevancia y duda, pues cientos han querido saber quién es la protagonista de una pesadilla que han tenido varias novias.

Sin embargo antes de lo sucedido, la joven de 33 años era reconocida como la cardióloga, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, ciudad en la que residía con el torero desde hace tres años.

Debido a que la cuenta de Instagram de la doctora es privada no se tienen muchos datos de ella, pero se sabe que desde siempre ha optado por no figurar en la vida pública, ya que el famoso es el torero no ella.

Sin embargo, Carmen Otte Alba pertenece a una conocida familia jerezana, por lo que su imagen suele aparecen en las revistas de sociales y la prensa rosa.

Hasta el momento, tanto ella como el torero han optado por permanecer ocultos y en silencio.