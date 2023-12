El sábado 16 de diciembre, la actriz Rosita Pelayo murió a causa de cáncer de colón, aunado a esto, desde hace varios años padecía de una severa artritis reumatoide, lo que complicaba su diagnóstico y tras un par de días hospitalizada, falleció.

Rosita murió a los 64 años de edad luego de que fuera ingresada por un sangrado debido al cáncer que tenía. Ahora, han sido varios amigos de la actriz quienes revelaron cómo fueron sus últimos momentos con vida. Aquí los detalles.

Rosita Pelayo y sus últimos momentos antes de morir

Fue su amigo Jorge Zamitiz quien en una entrevista confesó que la causa oficial de muerte de Rosita Pelayo fue el cáncer, pero debido a que le hizo una metástasis que afectó severamente su abdomen y su estómago, fue de ahí que le vino el sangrado y que tuvo que ser internada urgentemente.

Por otro lado, el actor y conductor Horacio Villalobos, uno de los amigos más cercanos a la actriz de “Cachún cachún ra ra!” reveló que logró despedirse de ella estando con vida y le dolió mucho pues no quería que sucediera lo peor, pero ya presentía que algo iba a suceder.

“Tuve la suerte de aún encontrarla viva… Me quería despedir de ella, aunque no quería despedirme de ella porque yo quería que siguiera viviendo, algo me decía ‘tienes que ir'”, reveló.

Además contó el momento en el que vio cómo le aplicaban los Santos Óleos y narró que fue muy impactante porque es el momento previo antes de que alguien fallezca, pero le dijo que ya tenía que descansar pues su cuerpo había sufrido mucho.

“Llegué, la tomé de la mano, me tocó ver cómo le aplicaban los Santos Óleos, que es muy impresionante… Después la tomé de la mano y le dije: ‘ Rosita, tu misión ya acabó, ya suelta ese cuerpo que tanto dolor te ha dado Rosita’ y la abracé y la besé”, dijo.

Sin embargo, Horacio Villalobos también dijo que en ese momento Rosita Pelayo reaccionó pues aunque no podía hablar, reaccionaba parpadeando.

“Le dije ‘te veo mañana, mañana vengo a verte, eh’. Ella todavía reaccionaba porque con los ojos me contestaba, los parpadeaba.. Le decía: ‘Parpadea Rosita, si me estás escuchando’. Y parpadeaba”, reveló.

Descanse en paz Rosita Pelayo 🕊 pic.twitter.com/tlZTwILKW8 — Horacio Villalobos (@Horacitu) December 17, 2023

Además, contó el momento tan conmovedor que vivió pues precisamente cuando él se despidió de ella, había un olor muy fuerte a gardenias, pero quiso dejarlo pasar, pero fue cuando ya estaba por salir en su coche que le avisaron al actor que Rosita Pelayo había muerto.

“Salí del cuarto y pasó algo muy impresionante, me pueden creer o no, empezó a oler a gardenias de la nada, olía muy fuerte a gardenia y cuando bajé para tomar mi coche y salir del hospital me avisaron que acaba de morir, o sea, la ví cinco minutos antes de que muriera“, confesó

Rosita Pelayo y Horacio Villalobos tuvieron una amistad de “casi 30 años” y trabajaron juntos en la icónica serie de comedia ‘Desde gayola’. El conductor fue parte de los famosos que acudieron al funeral este domingo 17 al que también asistieron Rafael Inclán, Ana Martín, Marcos Váldez, entre otras celebridades.

¡Así se dio el último adiós a Rosita Pelayo! 🕊 Grandes amigos como Ana Martín, Marcos Valdes, entre otros, se despidieron de la actriz entre aplausos y porras. 🙌🏻✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/oNdKdMBfIJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 18, 2023

Rosita Pelayo murió sin familia y sin dinero

El pasado mes de agosto, Rosita Pelayo tuvo una entrevista con una revista de espectáculos en la que reveló que se enfrentaba a usa situación muy delicada, pues le detectaron cáncer de colón y económicamente no estaba nada bien, pues además de no tener trabajo, no tenía familia que la apoyara, pues después de la muerte de su madre se quedó sola y aunque tenía dos tías, no era cercana a ellas.

“¡No! Es que yo no tengo gran familia, después que se fue mi mamá me quedé sin nadie”, contó.

La actriz de “La fea más bella” también reveló que se sometería a tratamiento para superar la enfermedad que le fue diagnosticada. Dijo que una vez que su salud fuera mejor buscaría volver a trabajar ya que lamentablemente se había quedado sin dinero.

“Por supuesto (buscaba trabajo). Yo lo que pido es trabajo, por eso me quedé sin dinero, yo nunca he pedido que me regalen nada, lo único que he pedido es que me den trabajo”, señaló.

