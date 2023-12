CIUDAD DE MÉXICO.— El pasado mes de abril de este 2023, el medio del espectáculo conmocionó cuando se informó sobre la repentina muerte del cantante y actor, José Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Desde aquel momento en el que el joven perdió la vida a los 27 años tras sufrir un infarto de miocardio, la actriz ha tratado de continuar con su vida, pero en ocasiones se ha “quebrado”.

Tal es el caso de una reciente entrevista en la que confesó cómo será la primera Navidad sin su hijo.

Maribel Guardia rompe en llanto al revelar cómo pasará la Navidad

En entrevista con el programa Hoy, la también cantante reveló que con motivo de las fiestas decembrinas viajará a su natal Costa Rica para estar con su hermana a quien llama mamá.

“Voy a pasar Navidad con mi mamá allá, con la familia…”, externó la intérprete de “Que ricas son las papas”.

Sin embargo, la también conductora de TV indicó que será un viaje cortó, pues por sus compromisos laborales tendrá que viajar a México nuevamente.

“Me regreso para hacer maratón de (la obra de teatro) ‘Lagunilla mi barrio’. Vamos a estar del 26 al 30. Y de ahí me voy ya con mi pequeña familia, con mi nieto, mi nuera, mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo”, detalló la exesposa de Joan Sebastian.

Pero Maribel Guardia no pudo evitar romper en llanto al agradecer al público por las oraciones y muestras de cariño por su irreparable pérdida.

“Esas oraciones me han llegado al corazón, muchas gracias. No sabes todo el cariño que he recibido de la gente y en momentos así uno lo agradece. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano”, expresó la actriz.

Cabe destacar que, el pasado 12 de diciembre Maribel no pudo aguantar el llanto al cantar en Las mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe porque también fue la primera vez que lo hizo sin Julián Figueroa.

Pero recientemente, la cantante confesó que tuvo unas “experiencias místicas” con la Virgen de Guadalupe, y eso le ayudó a transformar su dolor por la muerte de su hijo.