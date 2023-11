CIUDAD DE MÉXICO.— A meses de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia se sinceró, y por primera vez habló del momento que más ha marcado su vida.

La actriz y cantante, quien en distintas ocasiones ha sido elogiada por el temple que ha mostrado ante esta doloroso situación, en una reciente entrevista se “quebró” y terminó rompiendo en llanto al revelar detalles que no había contado antes a nadie.

Maribel Guardia confiesa cómo se enteró de la muerte de Julián Figueroa

La muerte de Julián Figueroa, sin duda alguna ha sido uno de los sucesos que más han marcado el medio del espectáculo este 2023, pues para muchos fue un gran impacto enterarse que el cantante y actor con tan solo 27 años de edad, perdió la vida.

Asimismo, para muchos famosos representó una tristeza ver de que el único hijo de su amiga Maribel Guardia falleció.

Pero las condiciones en las que murió el hijo de una gran luminaria como lo fue Joan Sebastian, también generó gran revuelo.

Sin embargo, en una entrevista con la periodista de espectáculos, Matilde Obregón, la también conductora de TV habló de cómo se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa.

¿Maribel Guardia pudo haber muerto el día que falleció su hijo Julián Figueroa?

En la plática, la también intérprete de “Que ricas son las papas” admitió que la esposa de su hijo así como su esposo ya sabían lo que había ocurrido, pero intentaron que ella no lo supiera hasta que estuviera en su hogar.

“Termina la función… estaba con mi sobrina y le digo: ‘Parece que se pelearon Julián e Imelda y Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo y ya de ahí al hogar’. Él ya sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo de su vida”, empezó relatando Maribel.

La actriz prosiguió confirmando que fue mediante una llamada telefónica que se enteró de la muerte de su hijo, Julián Figueroa; y fue su esposo Marco quien le dijo lo que realmente estaba pasado.

“…Sentía que algo estaba mal. Ya le hablo a Marco y me dice que ya vaya para la casa y cuando ya vamos a la mitad le vuelvo a marcar y me dice: ‘Julián está muerto’. Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a gritar como loca, de milagro no me estrellé (iba en coche). Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida”, finalizó la cantante.

Maribel Guardia revela que Julián Figueroa sí tenía miedo de morir

En la entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Maribel Guardia también confesó que su hijo “siempre pensaba en la muerte”, y por ello tenía miedo de morir.

La actriz y cantante confesó que uno de los mayores miedos de su único hijo era la muerte, pues el fallecimiento de su Joan Sebastián (su padre) y hermanos le afectó.

“Siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, le tenía pavor. Siempre me decía: ‘Mamá, yo tengo mucho miedo a morirme, ¿a ti no te da miedo la muerte?’”, mencionó la intérprete de “Tú y yo” a Matilde.

Maribel Guardia también reconoció que la muerte del intérprete de “Tatuajes” y los hijos de éste contribuyeron al alcoholismo que Julián Figueroa sufrió años antes de perder la vida.

“Lo afectó mucho el cáncer del papá y la muerte de sus hermanos, a pesar de que no eran hermanos tan cercanos. Yo desde chiquitito lo enseñé a querer y respetar a sus hermanos, creo que los admiraba (…) Obviamente eso lo afectó mucho y por eso tuvo problemas con el alcohol”, detalló la actriz.

¿De qué murió Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia?

La noche del domingo 9 de abril se dio a conocer la muerte de José Julián Figueroa a los 27 años de edad.

Medios nacionales reportaron que su fallecimiento tuvo lugar en la casa de su mamá en la Ciudad de México.

Horas más tarde, Maribel Guardia detalló a través de un comunicado en redes sociales que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, confirmado por un médico.