Lee Sun Kyun, actor de la película ganadora del Óscar “Parasitos”, fue hallado sin vida la mañana del miércoles 27 (en Corea del Sur), tras meses de investigación policiaca a por el uso de drogas.

De acuerdo con información de las autoridades, que cita AllKpop, Lee Sun Kyun fue hallado inconsciente en su automóvil cerca del parque Waryong en Jongno-gu, Seúl, cerca de las 10:30 a.m.

El actor, quien también participó en dramas coreanos como “El príncipe del café” (Coffe Prince) había estado bajo investigación desde octubre pasado por presunto uso de drogas, negando sistemáticamente las acusaciones.

En medio de la investigación en curso, el actor había solicitado una prueba de polígrafo a la policía el martes 26.

¿De qué murió Lee Sun Kyun?

El día 23, durante su tercera citación policial, el actor declaró: “Espero que la policía determine juiciosamente quién entre los chantajistas y yo tiene credibilidad en sus declaraciones”.

Aunque por el momento la información no ha sido confirmada, no se descarta que debido a la presión mediática, Lee Sun Kyun acabara con su vida. Por el momento, las autoridades no han brindado mayor información.