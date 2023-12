EE.UU.— Sin lugar a dudas, se ha convertido en una “tradición” que cada diciembre, la cantante Mariah Carey y su famosos tema navideño “All I Want For Christmas Is You”, resuene por doquier y en todo momento.

Y a pesar de que la canción fue lanzada en 1994, 17 años después sigue siendo la favorita de cientos, tanto que muchos la consideran como el mejor tema para Navidad.

Sin embargo, hay quienes no han tenido reparo en demostrar que están hartos de la popular canción, y resulta curioso que sean los propios hijos de la también actriz quienes han sido captados demostrando su desagrado.

Mariah Carey “exhibe” a sus hijos; están hartos de “All I Want For Christmas Is You”

Mediante su cuenta de Instagram, la exnovia de Luis Miguel dio muestra de que quizá su canción más popular parece ya no ser del agrado de muchas personas que han externado su hartazgo por ella.

Aunque quizás pocos consideraron que entre el reducido número de personas cansadas del tema “All I Want For Christmas Is You” estén sus hijos.

Pero a través de un vídeo compartido por la propia Mariah Carey, la cantante dejo ver cómo sus mellizos Monroe y Moroccan (fruto de su relación con el actor y comediante Nick Cannon) hace gestos de hartazgo al escuchar a su mamá cantar el jingle navideño.

Incluso en el clip se puede escuchar cuando los niños ya de 12 años de edad, le preguntan a su mamá si tienen que estar con ella “cada vez” que cantaba el famoso tema. A lo que ella les responde: “Es sólo ser festivo… No es todo…” en eso se interrumpe a sí misma y comienza a cantar la clásica canción.

Por si este vídeo no fuera lo suficiente “curioso”, en descripción la cantante escribió: “¡Tenía que hacerlo! ¡¡Feliz Nochebuena!!

Si bien la publicación de Mariah Carey al parecer fue a modo de broma y tratando de aprovechar al máximo la reproducción de su tema navideño, algunos internautas consideraron que de una forma “original” le respondió a sus detractores, quienes la han atacado porque año tras año revive la canción.

Mariah Carey rompe récord histórico con su canción “All I Want For Christmas Is You”

La también actriz sigue siendo la reina de la Navidad, y un año más lo demostró, pues su canción “All I Want For Christmas Is You” sigue batiendo sus propios récords.

De acuerdo con el portal TMZ, la canción fue reproducida en Spotify 23 millones 701 mil 697 veces en un sólo día; superando así el número del año pasado que fue de 21 millones 273 mil 357 escuchas.

Asimismo, Mariah Carey hace una semana fue reconocida por su canción navideña, la cual fue incluida en el ‘Registro Nacional de Grabación’ de Estados Unidos.

Cabe destacar que el tema de la cantante de 54 años, “All I Want For Christmas Is You” empezó a despegar desde 2020, cuando registró por primera vez en la plataforma de streaming 17.2 millones de reproducciones.