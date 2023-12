CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista María Luisa Valdés informó que Silvia Pinal se encuentra en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, sin embargo más tarde se descartó que fuera por algo grave.

De acuerdo con su amigo, el periodista Juan José Origel, la actriz de 93 años se encuentra sin problema más allá de lo normal de la enfermedad.

“Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada, nada de alarma, para que no se asusten, ni hagan escándalo”, aseguró Origel en un video subido a redes sociales.