Disfrutar lo que hace y que el público goce con ello es lo que estimula a la DJ mexicana Mariana Bo y le hace tener el impulso que la ha caracterizado en 12 años de carrera y que la mantiene desde hace varios años en la lista de los 100 mejores DJ del orbe.

Mariana Bo estará esta noche en el Festival Áurea, Música y Arte Digital, en el Parque de la Paz, en el que tendrán como fondo la fachada de La Peni.

Originaria de Culiacán, Bo, de 33 años de edad, compartió en entrevista con el Diario su emoción por presentarse en Mérida.

Como hemos informado, por primera vez la ciudad tendrá una fiesta pública de fin de año con la realización de Áurea, Música y Arte Digital, que se realiza desde ayer y hasta mañana en el Parque de la Paz, donde actualmente se desarrolla el proyecto La Peni.

El último día del año la fiesta será a lo grande, con la presencia de DJ yucatecos, de otros estados del país y del extranjero. Habrá una cuenta regresiva para dar comienzo a 2024 y otras sorpresas, según dieron a conocer autoridades de cultura del Ayuntamiento y creadores artísticos invitados.

Según anticipó Irving Berlín Villafaña, director de Cultura, serían 14 los DJ que participarán en los tres días del evento.

Ayer, las actividades se iniciaron a las 6 de la tarde y continuaron hasta la medianoche. Hoy, la celebración comenzará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta las 2 de la mañana. Mariana Bo iniciará su actuación a la medianoche.

Mañana, la fiesta dará inicio a las cuatro de la tarde y se prevé que siga hasta las dos y media de la madrugada del primer día de 2024.

Además de Bo, también participarán los DJ Hércules & Love Affair, Nickodemus, Zombies en Miami, Lagartijeando, Oricanti, Anely Kiyaro, Biomigrant y el Monte Adentro, Alfredo Ávila, Gala, Tribi, Gaby Silva, Jordi y Dolphin.

Nuevos atractivos

Adicionalmente, el Parque de la Paz, ahora un parque inmersivo e interactivo, contará en los tres días del festival con dos nuevos atractivos: un muro kinético con iridiscencias y luminiscencias, integrado por 336 espejos que reflejarán los paisajes y colores que se vayan generando frente al muro, y un arco-portal con microprogramación de agua, luces LED y láser que se activará con el movimiento de las personas que estén bailando en el festival.

Se pretende que el espacio sea un sitio de reunión de quienes buscan divertirse y armar la fiesta para recibir el Año Nuevo. No habrá venta de bebidas alcohólicas, ni se permitirá el consumo de éstas en el espacio.

Mariana Bo

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida como Mariana Bo (Culiacán, 27 de octubre de 1990) es una DJ y productora mexicana que ha fusionado el violín y percusiones en vivo con música electrónica. Ocupa el puesto 43 en la encuesta anual realizada por la revista DJ Mag.

Inició su formación musical a temprana edad. En 2008 ingresó al Instituto Sinaloense de Cultura, donde finalizó la carrera de ejecutante de violín en 2012. En 2011 empezó a presentarse como DJ.

En 2017 apareció por primera vez en el Top 100 de DJ de la revista DJ Mag, en el puesto 84. Su sencillo “Kalopsia” fue apoyado por Armin van Buuren y reconocido como el Year Mix 2017 de Armada Music.​

Desde entonces se ha presentado en festivales alrededor del mundo, como el Beyond Wonderland, Tomorrowland, EDC en Las Vegas y en México, y en Ultra Music Festival Miami, entre otros.

En julio de 2022 Bo se convirtió en la primera mexicana en tocar en el festival Tomorrowland, donde actuó junto a Timmy Trumpet en el escenario principal.

Es fundadora de Ares, una agencia de booking para DJ latinos e internacionales, en el que tiene a seis mexicanos en la parrilla de talentos.

En la entrevista con el Diario, Mariana Bo reconoció que la incorporación del violín electrónico en sus presentaciones le dio notoriedad y causó sensación entre sus seguidores, desde entonces el uso de este instrumento y percusiones, son su toque distintivo.

“Ya quiero estar en Mérida, ahí hay muchos de mis seguidores que me escribían preguntando en mis redes ¿cuándo vienes?, ¿cuándo llegas? Pues bien, ahora voy a estar en este festival en una ciudad que me gusta mucho y ofreciendo mi última presentación del año, con este festival en Mérida cierro mis presentaciones de 2023 y estoy muy contenta de poder hacerlo en este lugar y con este público tan especial”.

“Abrirse paso en el mundo de los DJ no ha sido fácil, me ha demandado perseverancia, esfuerzo y un marcado proceso de evolución. Comenzó como un hobbie, algo que hacía con mi computadora en alguna fiesta a la que me invitaban cuando tenía unos 20 años. Cuando comencé a tomármelo más en serio como que la gente no creía en mí, cómo siendo mujer y mexicana me iba a meter entre los mejores del mundo, pero el reto lo asumí con entusiasmo y poco a poco he ido avanzando”.

Originalidad

“El violín electrónico le dio un aire de originalidad e innovación a mi propuesta. Ahora mi meta está en consolidarme dentro de los 20 mejores DJ del mundo y para eso me voy a enfocar en desarrollar propuestas más de música tecno”, subrayó.

“Me gusta y disfruto lo que hago, es mi trabajo y me gusta dar el máximo. Tienen mi palabra mis seguidores y fans en Mérida que voy a dar una superpresentación y dejarlo todo en el escenario, nos vamos a divertir mucho”.

El próximo año Mariana Bo tendrá presentaciones en China, en enero, y en febrero en Portugal y Alemania.

En la segunda semana del mes próximo estará lanzando en plataformas un nuevo tema, en el que estará acompañada de Boys Choir.— Emanuel Rincón Becerra