MIAMI (EFE).— El sencillo “TQG”, de Shakira y Karol G, encabeza la lista de canciones favoritas de 2023 del expresidente estadounidense Barack Obama, en la que también figura “La Bebe”, de Yng Lucas y Peso Pluma.

Obama, quien fue mandatario de 2009 a 2017, publicó anteayer en sus redes sociales las que han sido sus canciones preferidas a lo largo del año a punto de terminar y contenidas en un listado de 28 temas que reflejan, al igual que en ediciones anteriores, un gusto variopinto que no evita el pop y el urbano, ritmos que conviven en la selección con la música country y el R&B.

La lista la abre “TQG”, de Shakira y Karol G, canción que ganó un Grammy Latino y acumula 920 millones de visionados en YouTube.

Aparecen además “I Remember Everything”, de Zach Bryan y Kacey Musgraves; “Sprinter”, de Dave & Central Cee, y “America Has a Problem”, de Beyoncé con Kendrick Lamar.

“La Bebe” (remix), de Yng Lucas y Peso Pluma, aparece por debajo en la selección, en la que también figura “Crazy Love”, de Rita Wilson y Keith Urban, y “Cobra”, de Megan Thee Stallion.

Como es habitual en cada cierre de año, el expresidente dio a conocer una selección anual de sus preferencias en el ámbito cultural, en concreto sus películas, música y libros predilectos.

En lo que concierne a la gran pantalla, Obama se ha decantando este año por “Rustin”, de George C. Wolfe; “Leave the World Behind”, de Sam Esmail, y el documental “American Symphony”, de Matthew Heineman.

A la lista de 13 películas, que también incluyen “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, y “The Holdovers”, de Alexander Payne, el expresidente demócrata agregó “El color púrpura”, de Blitz Bazawule.

“Actualización: Acabo de ver ‘El color púrpura’ y me encantó. La agrego a esta lista como una de mis películas favoritas del año”, escribió el expresidente en X (antes Twitter).

Pocos días antes de la Navidad, Obama compartió su lista de libros preferidos, 15 en total, entre los que están “The Heaven & Earth Grocery Store”, de James McBride; “King: a Life”, de Jonathan Eig; “How to Say Babylon”, de Safiya Sinclair; “Some People Need Killing”, de Patricia Evangelista, y “This Other Eden”, de Paul Harding.