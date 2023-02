Que Dios los perdone; amor, infidelidad y clasismo, en nueva telenovela

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Traición, venganza y abuso de poder son algunos de los ingredientes de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, que se estrenó anteayer a las 18:30 horas por Las Estrellas y es protagonizada por Érika Buenfil y Jorge Salinas.

La historia retoma elementos de tramas clásicas en las que el bien busca prevalecer sobre el mal y el amor es el sentimiento que permite afrontar los conflictos que se derivan de la ambición y el abuso de poder.

La producción de Lucero Suárez presenta a la familia de Armando Quiroga, interpretado por Salinas, quien es el hombre más rico —y clasista— del pueblo de San Juan. Su hija Elsa, encarnada por Oka Giner, se enamora de Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), hijo de Silvia (Marisol del Olmo), empleada doméstica de la familia Montero.

Debido a que proceden de diferentes clases sociales, Armando Quiroga se opone a la relación amorosa de los jóvenes y hará todo lo que está en sus manos para impedir su idilio.

El amor prohibido de Elsa y Andrés hará que surjan problemas que causarán mucho sufrimiento a los jóvenes, entre ellos la acusación contra Andrés por un delito que no cometió.

“Él es un delincuente, yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie, con un pobre diablo”, declara en un momento el personaje de Jorge Salinas, mientras que Elsa advierte a su padre que no puede impedir que ame a Andrés.

“A mí no me importa que no tenga dinero, la gente vale por lo que es”, dice ella cuando le anuncian que deberá entrar a un internado.

“Elsa y yo nos amamos y usted no puede impedirlo”, afirma el personaje de Palomares mientras recibe una golpiza de varios hombres, incluido Quiroga.

En la historia, Jorge Salinas da vida a un hombre de mucho poder, egoísta y manipulador, que se mueve únicamente para satisfacer sus intereses personales. Es el director de La Magnolia, empresa de su esposa Estela Cáceres (Érika Buenfil).

Ella al principio se muestra como una mujer abnegada, con mucho amor y dedicación para su familia, pero cambia cuando se entera que su marido la engaña con su mejor amiga Ángela Bulnes (Sabine Moussier).