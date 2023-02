Talina Fernández rompe en llanto; hace desgarrador relato sobre su hija: ''¿Dónde está mi niña?''

CIUDAD DE MÉXICO.— En una reciente entrevista, Talina Fernández se mostró muy conmovida al recordar la muerte de su hija, Mariana Levy, quien perdió la vida a los 39 años de edad. La presentadora de TV una vez más no pudo contener las lágrimas al detallar cómo encontró muerta a la actriz en un hospital.

Talina Fernández rompe en llanto al hacer desgarrador relato sobre su hija, Mariana Levy

La también llamada la 'Dama del buen decir' estuvo de invitada en el programa “La entrevista” con Yordi Rosado, y al igual que otras celebridades, la conductora de TV habló de su carrera artística y sus años de gloria en la televisión mexicana. Sin embargo, también expuso parte de su vida privada.

Una vez más, la exconductora de Sale el Sol detalló cómo fue la muerte de su hija, Mariana Levy, quien perdió la vida luego de sufrir un paro cardiaco durante un intento de asalto a mano armada cuando circulaba a bordo de su vehículo por las calles de la Ciudad de México, y mientras intentaba proteger a sus hijos y un par de amigos de los niños.

Debido a lo trágico de este momento, Talina Fernández afirmó que nunca ha podido superar el dolor de haber perdido a su hija, pero ha aprendido a convivir con él.

Talina Fernández hace desgarrador relato sobre la muerte de Marian Levy

No obstante, en la charla con Yordi Rosado, la presentadora de TV relató cómo vivió la muerte de su hija y lo mucho que esto le impactó.

La 'Dama del buen decir' inició relatando que se encontraba maquillándose cuando José María Fernández 'El Pirru', esposo de la también cantante, le habló por teléfono y le dio la terrible noticia de que Mariana había sufrido un paro cardíaco.

Talina puntualizó que debido a que 'El Pirru' estaba alterado, no entendió bien lo que su exyerno le intentaba decir.

“Me habla Pirru me dice: ‘Mariana, el coche, los niños’ no entendía un car#$%*¨^. Lo único que entendí fue ‘un paro cardiaco y le pregunté ‘¿La sacaron del paro?’ ya no entendí la respuesta”, explicó la conductora. Talina Fernández detalla la muerte de su hija

Talina Fernández también mencionó que el productor Salvador 'Chava' Ortiz y su esposa fueron quienes la llevaron a Las Lomas de Chapultepec a Prado Sur, el hospital donde estaba Mariana, por lo que al ingresar al nosocomio, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba su hija y posteriormente ir a abrazarla.

“'Chava' Ortiz me llevó... donde murió mi niña, yo entré sin saber si seguía viva y estaban todas las enfermeras sentadas rezando, ‘¿Dónde está mi niña?’ grité y estaba en el suelo, ahí trataron de revivirla y como había muerto en un asaltó la policía le pintó alrededor lo del cadáver”, detalló la conductora de TV. Talina Fernández explicó cómo se enteró de la muerte de su hija

Talina Fernández señaló que antes de que se hiciera el levantamiento del cuerpo de su hija, se acostó junto a ella sobre el pavimento para darle su último abrazo, además, señaló que ella misma le puso un poco de maquillaje para que lucieran tan bella como siempre.

Talina Fernández revela lo que hizo Martha Sahagún por ella tras la muerte de Mariana Levy

La exconductora del programa "Hoy" manifestó que los médicos querían hacerle una autopsia a la actriz, pero ella se negó y pidió a su amiga Martha Sahagún que intercediera.

“Me habló Martha Sahagún y me dice ‘¿Qué pasó Talina?’, le dije ‘Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia’ y me dice ‘pásame a no sé quién’ y no le hicieron la autopsia, razón por la cual, todos los seguros no me pagaron un centavo porque como fue muerte natural no te pagan”, señaló Talina Fernández. Talina Fernández volvió a romperse al hablar de Mariana Levy

La exconcursante de MasterChef Celebrity México, en otro momento de la entrevista, afirmó que Mariana Levy gozaba de una extraordinaria salud y que nunca había tenido problemas con su corazón, pero cree que su órgano se vio afectado, pues ese día tenía mucha presión debido a que estaba a cargo de al menos nueve niños incluyendo a sus hijos.

Talina Fernández no puede contener las lágrimas al confesar lo que hace tras la muerte de su hija; Yordi Rosado también hizo "llorar" a la conductora

Durante la entrevista, Talina Fernández mencionó que considera la muerte de su hija fue una decisión de Dios de la cual, algún día sabrá el porqué.

“Dios así lo decidió”, agregando que ya tendrá oportunidad de preguntarle el motivo por el que se la quitó tan pronto. Talina Fernández considera que la muerte de su hija fue decisión de Dios

Antes de finalizar el tema, la conductora al borde de las lágrimas se mostró conmovida con el regalo de Yordi Rosado, quien le obsequió una escultura de un corazón con unas alas, en honor a Mariana Levy. De acuerdo con la 'Dama del buen decir', así es como se imagina a su hija cada que piensa en ella.

De igual modo, Talina Fernández en un momento de la plática mencionó que todas las noches antes de acostarse abre uno de sus cajones donde tiene una foto de su hija y se pone a conversar con ella durante varios minutos, para luego acariciarla de la nariz, tal como lo hacía cuando estaba con vida.

