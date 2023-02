Maite Perroni revela el sexo de su bebé; posa embarazada para portada de una revista

CIUDAD DE MÉXICO.— Maite Perroni dejó ver en todo su esplendor y por primera vez su embarazo, el cual reveló el pasado 6 de enero, Día de Reyes, mediante un emotivo vídeo con el que confirmó que estaba a la espera de su primer hijo con el productor Andrés Tovar. En exclusiva con una popular revista de sociales, la integrante de RBD reveló el sexo de su bebé.

Maite Perroni revela el sexo de su bebé

Mediante las páginas de la revista Caras, la actriz de 39 años y el productor de 42 dieron a conocer que serán padres de una niña.

En entrevista con la actriz, ésta afirmó que su hija será una niña amada y consentida que espera puedan guiar de la mejor manera: "Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada...", comentó la integrante de RBD.

Asimismo, en el medio impreso, la protagonista de "Cuidado con el ángel" reveló que todavía no han elegido el nombre de la pequeña primogénita, pero han pensado en varias opciones.

"Ella y su marido tienen muchos nombres pensados, pero aún no tienen uno asignado..." se indicó en la publicación.

En la revista también se publicó que el embarazo de la protagonista de "La Gata" ha sido un proceso sin complicaciones, pues únicamente ha tenido somnolencia excesiva.

"Maite comparte que ha tenido un embarazo tranquilo, casi sin síntomas, aunque Maite no se ha escapado del sueño excesivo la pareja no descarta tener más hijos, aunque lo importante es vivir su presente", se indica en el medio de circulación nacional.

Y hoy que estás aquí conmigo sé bien, mi vida nació contigo uD83DuDC9D@maiteperroni @AndresTovarP pic.twitter.com/18TGnjMkny — EDITS MAITE (@editsmaite) February 15, 2023

Maite Perroni confiesa cómo se enteró de que estaba embarazada

En la entrevista exclusiva, Maite Perroni manifestó que jamás pensó que estuviera embarazada, ya que sus síntomas los relacionó a la planeación de su boda y el exceso de trabajo, pero uno de sus amigos le recomendó hacerse una prueba de embarazo.

"Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada".

We did it !

Dando los primeros pasos de la vida q deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el q logramos coincidir y el destino nos regaló. pic.twitter.com/JxP8W5t7Oq — Maite Perroni B. (@maiteperroni) October 9, 2022

"Uno de mis mejores amigos me dijo: 'Mai, creo que estas embarazada' y dije: 'no, sería muy pronto', porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo", agregó la protagonista de la serie "Oscuro deseo".

Maite Perroni dio a conocer que tras hacerse la prueba ésta arrojó que tenía dos semanas de embarazo.

"Recuerdo que dijo: 'toma, háztela, no pierdes nada'. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto", detalló la actriz.

Aquí vamos!!! La vida se cuenta mucho mejor a tu lado. Gracias por estos días tan felices juntos!!! #honeymoon #blessed pic.twitter.com/OAqWqY4f86 — Maite Perroni B. (@maiteperroni) October 24, 2022

Cabe destacar que aunque Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron hace poco más de un mes que estaban a la espera de su primogénita, las sospechas de que la cantante estaba embarazada surgieron desde hace muchos meses atrás.

Incluso, los comentarios no se hicieron esperar luego de que Anahí compartiera una fotografía junto a Dulce María y Maite.

Dicha imagen causó revuelo, pues la abultada pancita de la actriz llamó la atención, cibernautas comenzaron a hacer cuentas y opinaron que al menos tendría siete meses.

¿Cuándo nacerá la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar?

En entrevista con el programa Hoy, Dulce María, quien hablaba de los preparativos de la gira "Soy Rebelde Tour" por equivocación se le escapó cuándo nacerá el bebé de Maite Perroni y Andrés Tovar.

"Yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé ahí más o menos, por esas fechas... los ensayos y todo esto sería después de eso, como junio, julio", reveló por error la cantante, quien con su declaración reveló que Maite Perroni entraría en labor de parto entre abril y mayo.

"Ella todavía está como en el mejor trimestre, en el que todavía todo es bonito", agregó Dulce María.

Te puede interesar: Maite Perroni está embarazada de Andrés Tovar; lo confirma con emotivo VÍDEO