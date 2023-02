Kim Namjoon, RM de BTS, muestra chupetón en vivo: ARMY estalla con memes por su ''infidelidad''

Por primera vez en casi 10 años de trayectoria artística, Kim Namjoon finalmente se mostró como humano y no simplemente por sincerarse en su etapa creativa, sino por un error que el líder de BTS -mejor conocido como RM- cometió durante una transmisión en vivo.

Aunque su ágil mente logró captar de inmediato que su error se convertiría en viral, por lo que decidió pausar casi enseguida el vídeo en vivo que estaba realizando a través de la red social Weverse, lo cierto es que el hecho no pasó inadvertido para ARMY -como se conoce a sus seguidoras-, que no tardaron en reclamar su "infidelidad".

Resulta que Kim Namjoon, RM, decidió realizar un vídeo "en vivo" para compartir con ARMY sus próximos proyectos, tras el éxito de su álbum "Índigo", pero al encender la cámara dejó al descubierto ¡Un chupetón! Al menos en apariencia, pues se trata de un moretón (hematoma) que justamente resalta en su cuello.

El rapero y líder de BTS inmediatamente canceló el vídeo, casi aplicando el conocido "presentamos fallas técnicas" y volvió tras una breve pausa en el que se mostró con la chamarra que traía puesta con el cierre ya hasta el cuello, evidentemente para cubrirse de las bajas temperaturas registradas en Corea del Sur, que marcan 4°C.

kim namjoon en su live siendo tipo el meme de burbuja

Aunque justificó que el moretón es a causa de una rutina de Crosfit, el "daño" ya estaba hecho para ARMY, que no perdonó la infidelidad de su líder y convirtió su nombre en tendencia, acompañado de varios memes.

el que la pasó re bien en san valentín fue kim namjoon

KIM NAMJOON!! A MI NO ME VAS A DECIR QUE ESTO ES CROSSFIT!!

KIM NAMJOON!! A MI NO ME VAS A DECIR QUE ESTO ES CROSSFIT!!

ESE CHUPETON FUE DE SAN VALENTÍN

Esto es demasiado gracioso y divertido, Kim Namjoon.

Esto es demasiado gracioso y divertido, Kim Namjoon.

Como se cubría el chupetón.

¿Qué dijo Kim Namjoon, RM de BTS, en su en vivo?

Aunque evidentemente ese pequeño "chupetón" se robó la atención del vídeo de Kim Namjoon, lo cierto es que el intérprete aprovechó la ocasión para sincerarse nuevamente con ARMY, toda vez que BTS se encuentra en una etapa en la que sus integrantes han emprendido sus actividades en solitario, a fin de aprovechar el tiempo antes de tener que enlistarse al servicio militar.

En este sentido, Kim Namjoon habló de la próxima gira que emprenderá Suga como Agust D y reconoció que ha tenido poco contacto con sus compañeros, a quienes ve cuando asiste a la empresa para las grabaciones de lo que será su próximo material en solitario y, aunque no lo mencionó, esto sería por la premura de tener que cumplir su deber civil en la milicia este año.

"Estos días me siento muy tranquilo y he pasado por algunas experiencias nuevas y divertidas realmente emocionantes, pero no puedo decírtelo ahora. Creo que ya superé el estado de ánimo de 'Índigo', ahora y, ¿sabes? Me siento que estoy en la siguiente etapa", destacó.

uD83DuDC28: Estos días me siento muy tranquilo y he pasado por algunas experiencias nuevas y divertidas realmente emocionantes, pero no puedo decírtelo ahora. Creo que ya superé el estado de ánimo de índigo ahora y sabes me siento que estoy en la siguiente etapa.

Respecto al por qué eliminó sus fotografías en Instagram, explicó que intentaba editarlo; después se despidió de ARMY, pues debía ir a grabar lo que espera sea su siguiente éxito musical.