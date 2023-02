Shakira y Karol G estrenan candente vídeo: La indirecta a Piqué que le incomodará a Clara Chía

ESPAÑA.— Shakira una vez más está dando de qué hablar tras el lanzamiento de un nuevo tema en compañía de su colega y compatriota Karol G. En esta ocasión, juntas le lanzan un par de indirectas muy directas al exfutbolista, asimismo, de forma estratégica, la expareja del presidente de la Kings League soltó unos cuantos mensajes hacia la actual novia de Piqué, Clara Chía.

Aunque una frase en particular de la canción titulada: "TQG", es la que ha llamado la atención de la audiencia, pues con ella Shakira confirma que el exfutbolista la sigue buscando para volver, pese a que presume estar muy feliz con su novia de 23 años.

Shakira y Karol G estrenan la canción "TQG" con candente vídeo

Lo prometido es deuda... y llegó la hora de un nuevo tema de Shakira inspirado en su polémica separación de Gerard Piqué tras 12 años de relación amorosa y, dos hijos procreados (Milan y Sasha).

Esta vez de la mano de una amiga y compatriota, Karol G, la intérprete de "Music Session #53" volverá a "facturar", pues a horas del estreno de su nueva canción, éste ya se ha convertido en tendencia de redes sociales.

Sobre esta nuevo sencillo, la intérprete de "Bichota" afirmó que el tema no está dedicado para alguien en específico, pero la canción aparenta todo lo contrario.

Este tema al igual que los recientes lanzamientos de Shakira está cargado de indirectas hacia Piqué, incluso muchos consideran que desde el título se puede ver que el tema va dedicado especialmente a él: "TQG" ("Te Quedé Grande").

“Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”.



Nuevo nivel de luto desbloqueado para #Shakira.



Les adelanto, hoy todos estarán hablando de esta canción de Karol G y Shakira titulado “TQG” (Te quedó grande).



Empoderadas, sensuales y facturando #Loveit pic.twitter.com/VUxOBLhIMF — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) February 24, 2023

Sobre esta canción, Karol G ha dado a conocer que el tema forma parte de su nuevo disco "Mañana será bonito", quizá por ello se le puede escuchar a ella cantando la primera estrofa de la que muchos auguran como un éxito musical para ambas cantantes.

La indirecta a Piqué que le incomodará a Clara Chía

La voz de Shakira se puede escuchar en la siguiente estrofa, y es ahí donde empieza "la tiradera" en contra de su ex y su joven novia.

POR DIOS EL NUEVO TEMA Y VIDEO DE SHAKIRA Y KAROL G , QUE MUJERES TAN EMPODERADAS Y TALENTOSAS pic.twitter.com/f6L8hYcZk3 — franco (@brillamila) February 24, 2023

Aunque también es a partir de este momento que 'Shaki' confirma lo que se especuló, es decir, ''que Gerard sigue buscándola" porque quiere volver con ella.

En esta nueva canción, la intérprete de "Te felicito" admitió que le dolió ver a Piqué con Clara Chía, pero también reconoce que ya lo ha superado y hasta ha olvidado lo vivido con él.

Shakira y Karol G inspirándose en THE TRUMAN SHOW de Peter Weir la analogía de una farsa en la que el personaje de Jim Carrey vive ante la gente. Ellas reviven la historia con lo que vivieron en pareja.



Por algo Shakira estudio filosofía. Su mente uD83DuDD25 pic.twitter.com/YnywFLim9T — Shakira en español uD83CuDFB6 (@shakiracarla) February 24, 2023

Si bien en esta ocasión no fue tan "agresiva" contra la estudiante de Relaciones Públicas, claramente si le envió un par de indirectas que seguramente incomodarán a la joven de 23 años.

Frases como: "Lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río"; "Quiere volver ya lo suponía dándole like a la foto mía"; "Tu buscando por fuera la comida yo diciendo que fue monotonía " o "Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía", son sin duda indirectas que podrían afectar a Clara Chía Martí.

Bueno pues estoy en bucle con esta parte del vídeo de Shakira y Karol Gpic.twitter.com/Vq3BwUpUeo — Alejandro (@AAleCacholla) February 24, 2023

La nueva canción de Shakira como era de esperarse, continúa con la trama que desató la separación entre Gerard Piqué y ella tras una presunta infidelidad por parte del exjugador del FC Barcelona.

De igual modo, el estreno del nuevo tema vino acompañado de un vídeo que también ha desatado los comentarios, pues en el que ambas cantantes lucen muy seductoras y en lo que parece ser su mejor momento pese a haber sufrido una ruptura sentimental muy mediática.

vamos a hablar de shakira y karol g bueno no hay nada de que hablar solo disfrutar de la loba y la bichotapic.twitter.com/xoHAcEWmrY — uD83EuDD8B (@bugaboo_s) February 24, 2023

Incluso en la letra de la canción presumen lo bien que les va económicamente, "las bendiciones" que han recibido, pero sobre todo lo guapas que se han puesto tras sus separaciones.

"No tengo tiempo pa' lo que no aporte, yo cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Estoy más dura dicen los reportes", se escucha en el tema que ya acumula cientos de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

La Loba y La Bichota ahora facturan juntas: "Haciendo dinero como deporte".



TQG tema donde Shakira y Karol G hablan de sus ex: Piqué y Anuel, y le tiran a sus parejas: Clara y Yailín.



Algunos han calificado la colaboración como histórica en la música colombiana.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/IjCF54lYMC — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 24, 2023

¿Qué dice la nueva canción de Shakira y Karol G? Esta es la letra completa de "TQG"

[Karol G]

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve, pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo todas las historias.

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi).

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito.

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

por acá usted ya no es bienvenido

Lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia yo me río (yo me río),

[Karol G]

No tengo tiempo pa' lo que no aporte

ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

estoy más dura, dicen los deportes,

[Shakira]

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

espérame ahí, que yo soy idiota,

[Karol G]

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota,

[Shakira]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi),

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

[Karol G]

Volver contigo never, tú eras la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

[Shakira y Karol G]

Y quieres volver, ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

tú diciendo que era la monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)

[Karol G]

Te ves con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

[Karol G]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscando melao

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito.

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía habrían sido corridos de un restaurante, ¿Shakira la culpable?