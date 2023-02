Exconductor de "Hoy" revela que lo corrieron de TV Azteca: ''Me dieron una patada''

CIUDAD DE MÉXICO.— Lambda García fue uno de los jóvenes talentos a quien la productora Magda Rodríguez les dio la oportunidad de brillar en el programa Hoy, sin embargo, antes de llegar al matutino de Televisa, quizá pocos recuerdan que el presentador de TV debutó como actor en la telenovela "Se busca un hombre" de TV Azteca.

En una reciente entrevista, Lambda contó que lo corrieron de la televisora del Ajusco y esto representó uno de los golpes más fuertes en su vida artística.

Lambda García, exconductor de "Hoy" revela cómo lo corrieron de TV Azteca

En entrevista con la periodista de espectáculos, Matilde Obregón, el presentador de TV relató que antes de llegar a Televisa formó parte de las filas de TV Azteca, pero no pudo concluir sus compromisos, pues la empresa de Salinas Pliego decidió prescindir de sus servicios tres años antes de que concluyera su contrato.

Lambda García inició su carrera como actor en TV Azteca

Lambda García indicó que este despido fue uno de los golpes más fuertes en su vida. Asimismo, el joven histrión confesó que fue despedido sin ninguna compensación, solo con su "quincena".

"Azteca me corrió cuando tenía tres años de contrato y me fui con mi quincena, ni siquiera me dio una compensación, no nada. Solo me dijeron vamos a prescindir de tu contrato porque los números están muy mal", explicó García.

"Y luego ya te vas con el mes ‘no con la quincena’, muchas gracias y nos vamos... brother me estás haciendo daño... no te voy a demandar, ni voy a luchar, me voy órale y a empezar de nuevo", agregó Lambda al recordar su despido en la televisora del Ajusco.

Lambda García, afirma que ser despedido de TV Azteca lo hizo llorar

El actor relató que no se avergüenza de reconocer que fue despedido, asimismo admitió que esto le causó un gran dolor que provocó que no pudiera contener el llanto, aunque el exconductor de Hoy se denominó como un "chillón".

“Claro, he llorado toda mi vida, soy el más chillón de la vida, claro”, comentó el actor, quien aseguró que no le da pena reconocer que lo despidieron, pues no intenta fingir una vida que no es. El actor es otro talento de TV Azteca que se fue a Televisa a probar suerte

Finalmente, Lambda García argumentó que él sabe que "vale mucho", pero también es capaz de aceptar que "le dieron una patada".

“Cuando uno dice, me corrieron de Azteca, pues sí me corrieron, no voy a decir, los mandé al chorizo porque yo valgo, pues si valgo mucho, pero me dieron una patada, eso fue”, concluyó Lambda, quien más tarde se unió a Televisa para formar parte del elenco de "Hoy" junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

