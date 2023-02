¿Quién es Carla Hernández, la actriz que denunció agresiones afuera de su casa?

CIUDAD DE MÉXICO.— Carla Hernández denunció a través de redes sociales que víctima de una agresión por parte de la señora Miriam Suárez Jiménez y su familia. La actriz mexicana indicó que mientras se encontraba a abordo de su vehículo afuera de su domicilio en la Ciudad de México, un grupo de personas le lanzaron insultos, amenazas y golpes a su camioneta; la actriz mostró los daños que le provocaron a su automóvil.

La actriz Carla Hernández denuncia agresiones afuera de su casa

Mediante su cuenta de Twitter, la actriz Carla Hernández relató el perturbador momento que vivió en las calles de la Ciudad de México.

En su publicación, Carla detalló que tuvo un altercado con Miriam Suárez Jiménez, a quien no conocía, pero la señora junto con su esposo la agredieron este pasado viernes 3 de febrero a las afueras de su domicilio en la CDMX.

Carla Hernández denunció la agresión mediante un vídeo publicado en Twitter

La actriz tapatía compartió un vídeo a modo de denuncia, y en el que detalló el incidente. Asimismo, en el clip se puede ver que en el lugar también se encontraban elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSC) de la capital, quienes trataron de ayudarla.

Debido al angustiante momento que pasó, Carla solicitó medidas cautelares ante el temor que siente.

“Uno de los vídeos de las personas implicadas, Míriam Suárez Jiménez y familia, de las que recibí agresiones y amenazas el día 3 de febrero, solicito medidas cautelares, ya que ubican mi domicilio y temo por mi seguridad”, mencionó la actriz. Carla Hernández fue agredida en la calle Una familia entera se fue contra la actriz Insultos, amenazas y señas obscenas recibió Carla Hernández

La protagonista de la telenovela "Rosa Diamante" también mencionó que tanto la señora Míriam como su pareja, golpearon su auto hasta romper su espejo lateral.

“Quiero hacer de conocimiento público que ayer tuve un altercado con la señora Miriam, a la cual yo no conocía, pero ella y su esposo me agredieron afuera de mi casa abordo de mi vehículo”, indicó la joven en en el vídeo en el que se ve cómo pateaban y golpeaban el auto de la actriz a pesar de que había autoridad vial que intentaba tranquilizar a los agresores. La policía capitalino intervino, pero los agresores no dejaron de lanzarse contra Carla Hernández

De igual manera, Carla Hernández informó que decidió presentar una denuncia en el Ministerio Público, pues aseguró haber recibido amenazas de que le pasaría algo.

”Ayer estuve en el Ministerio Público hasta las dos de la mañana. Ya puse la denuncia, pero de cualquier forma, si algo llegara a pasarme, pues tengo todos los vídeos. Ya los tiene también mis familiares y hago responsables a la señora y a su esposo”, detalló la tapatía.

Recibí agresiones y amenazas el día de ayer 3 de febrero, denuncié ante el ministerio público y lo hago de conocimiento público. pic.twitter.com/qGlWkypM1t — Carla Hernández (@HDezCarla) February 4, 2023

Carla Hernández da más detalles de las agresiones sufridas afuera de su casa

La noche del sábado 4 de febrero, la actriz mostró un nuevo vídeo en el que se muestra a al menos ocho personas que le lanzaban amenazas, aunque también había otros que decían: “¡Ya déjala!”. La actriz Carla Hernández teme por su seguridad

En las imágenes se puede observar a un sujeto acercarse al parabrisas para decirle algo a la actriz y hacerle señales obscenas, mientras que otro hombre y una mujer hacen lo mismo que el primer sujeto.

“¡Estoy grabando, señora!”, advierte la actriz desde su automóvil, rodeada de un policía de tránsito y toda la familia que levantaban el dedo medio y gritaban cosas en su contra. Carla Hernández emitió una denuncia forma en la Fiscalía de la CDMX

Aunque la agresión colocó a la actriz en la mira, hasta el momento se desconoce lo que provocó la agresión de la señora y su familia en contra de Carla Hernández.

Cabe destacar que tras su publicación en Twitter, la Fiscalía de la CDMX le externó su apoyo y se ofreció para atender su queja, algo que agradeció la actriz.

Uno de los videos de las personas implicadas,Miriam Suárez Jimenez y familia,de las que recibí agresiones y amenazas el día 3 de feb,solito medidas cautelares ya que ubican mi domicilio y temo por mi seguridad @Hiramtorres @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein @CamMttz @diegohernangutz pic.twitter.com/qCQ7JLZ9mL — Carla Hernández (@HDezCarla) February 5, 2023

¿Quién es Carla Hernández, la actriz que denunció agresiones afuera de su casa?

Es una actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, que nació el 18 de febrero de 1987. Estudio actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

En 2009, participó en proyectos como “Pasión Morena” y “Lo que callamos las mujeres”; para 2010, formó parte del reparto de “Vidas Robadas”, en donde interpretó a dos personajes, junto con Andrés Palacios y Christian Bach.

Pero sería hasta 2012 que llegaría su papel protagónico en la telenovela “Rosa Diamante” de Telemundo. En dicho melodrama dio vida a 'Rosa Puente', con ese proyecto fue nominada en los Premios tu mundo en la categoría de ''Protagonista favorita''; en los Premios People en Español como ''Revelación del año''.

En 2015, estuvo en la serie de “Señora acero”, también de Telemundo, ahí interpretó a Clarissa Aldana.

Su último proyecto fue “Retrato familiar”, junto con Salvador Zerboni, Frank Rodríguez y Manuel Villaseñor.

Te puede interesar: