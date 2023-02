Actriz detalla cómo su amiga ''le bajó'' a su esposo, el hijo de ''Chespirito''

CIUDAD DE MÉXICO.— Jessica Coch reveló que ha sido traicionada por dos personas que alguna vez fueron muy importantes en su vida: su mejor amiga y su exesposo. Recientemente, la actriz compartió cómo fue que sufrió una doble traición, la cual ahora considera como uno de los peores momentos de su vida.

Actriz de Televisa detalla cómo su amiga ''le bajó'' a su esposo

En entrevista con el programa "Confesiones" conducido por la periodista Aurora Valle y transmitido a través del canal tlnovelas, la actriz de telenovelas Jessica Coch habló de su divorcio con el productor Roberto Gómez Fernández, quien es mayormente reconocido por ser el hijo del actor y comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

La villana de la telenovela “Cuando me enamoro” decidió sincerarse y revelar que nunca se esperó una traición por parte de quien fuera su mejor amiga, pues desde adolescentes sostenían una gran amistad, sin embargo, ésta acabó cuando Jessica se separó del productor.

En su relato, la actriz originaria de Puebla explicó que su mejor amiga estudió medicina, pero no pasó un examen para una especialidad que requería, tras ello se quedó sin trabajo. Fue en ese momento que la amiga le pidió a Jessica Coch que le ayudara a entrar a trabajar a la fundación de su marido, Roberto Gómez Fernández.

La actriz indicó que siendo su mejor amiga no dudo en ayudarla, pero la actriz pensando en evitar problemas futuros le advirtió a su entonces novio y su mejor amiga que si había alguna pelea entre ellos no la involucran.

“Nos volvimos inseparables, viajábamos juntos. Roberto y yo con ella y su esposo; ella ya estaba casada con Bernardo, a quien lo amo y lo adoro y de hecho seguimos muy en contacto hasta la fecha”, dijo en la charla con Aurora Valle.

Jessica Coch mencionó que otro momento en el que se volverían a vincular los tres sería en los preparativos para la boda de la actriz y el hijo de “Chespirito”, pues debido a que Jessica se encontraba muy ocupada con las grabaciones de la telenovela “Cuando me Enamoro”, protagonizada por Silvia Navarro y Juan Soler, la actriz le pidió a su mejor amiga que fuera su “wedding planner” (organizadora de bodas).

La boda se realizó y con el mar de Acapulco como testigo Jessica Coch y Roberto Gómez Fernández se convirtieron en esposos.

Sin embargo, su matrimonio no perduraría, ya que la actriz y el productor decidieron divorciarse. Jessica también recordó que no se explicaba el porqué su mejor amiga se alejó de ella en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Aunque la actriz de telenovelas como “Un refugio para el amor” o “Código postal” destacó que posteriormente y de buena fuente, se enteraría quien le provocó el dolor que representó su separación de quien consideraba el amor de su vida.

Y es que tremenda sorpresa se llevaría Jessica Coch cuando un conocido se acercó a Maite Perroni, quien es otra de sus mejores amigas, y le confirmó a ésta que Roberto Gómez Fernández y quien fuera la mejor amiga de la actriz tenían una relación amorosa.

La actriz de Televisa indicó que enterarse de esto le causó una profunda tristeza, aunque la doble traición generó que la actriz estuviera soltera durante cuatro años, pues el miedo a ser traicionada nuevamente la mantenía sola.

“Cuando empiezo a tener problemas con Roberto, ella se empieza a alejar de mí. Me divorcié y un día le hablan por teléfono a una amiga mía, le dicen que ellos dos están saliendo ya después de mi divorcio. No estoy diciendo que me fueron infiel o mucho menos, o bueno, eso espero”, expresó Jessica Coch, quien también asoció su inmadurez como un factor que le impidió sacar adelante un matrimonio.

La mejor amiga de la actriz Jessica Coch sigue siendo la esposa de su exmarido, el hijo de “Chespirito”

Actualmente, Jessica Coch se encuentra soltera, pues tras estragos que la pandemia y la distancia, en 2021 terminó la relación amorosa que sostenía con un hombre que no pertenece al medio del espectáculo.

Mientras que Roberto Gómez Fernandez y Krystell Padilla, nombre de quien fuera la mejor amiga de Jessica Coch, tras un largo noviazgo, finalmente se casaron en 2017. En la actualidad siguen siendo pareja y en ocasiones son captados en eventos públicos. La pareja suele aparecer en las páginas de una famosa revista de sociales.

Cabe destacar que este crudo relato de Jessica Coch a Aurora Valle se realizó en 2019, pero ahora que se acerca el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, internautas revivieron su polémica historia para dejar ver que no solo Karla Luna fue traicionada por su mejor amiga y su exesposo.