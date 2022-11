Karla Panini se burla de Karla Luna: ''Soy la más roba maridos'' (VÍDEO)

Karla Panini sigue dando de qué hablar y es que debido a los festejos de Halloween y Día de Muertos, la integrante de "Las Lavanderas" se volvió blanco de memes y disfraces. La actriz respondió con sarcasmo y un tanto molesta debido a las críticas que sigue recibiendo por presuntamente traicionar a Karla Luna y "robarle" el marido.

Recordemos que apenas el pasado 28 de septiembre Karla Luna cumplió cinco años desde que falleció por cáncer y la polémica entre ella, Karla Panini y su exmarido, Américo Garza, estalló debido a una serie de audios filtrados en las que Panini le pedía a Garza maltratar a su "mejor amiga" pues no soportaba verlos juntos.

El pleito entre ambas familias no ha terminado, pues la familia de Karla Luna exige que sus hijas más pequeñas, estén con sus otros hermanos, quienes no las ven desde la muerte de su madre, pero Karla Panini y Américo Garza, su padre, afirman que son unos interesados y que solo quieren dinero por la custodia.

Ahora, Karla Panini está en medio de la polémica por reconocer abiertamente que es una "roba maridos" y que es "lo peor de lo peor" haciendo referencia a los sucedido con Karla Luna. Aquí los detalles.

Karla Panini se burla de Karla Luna: ''Soy la más roba maridos''

Sabemos que Karla Panini es constantemente criticada y tachada de "traicionera" y es que ahora en Halloween, los memes de ella no podían faltar. La actriz compartió una imagen en la que estaba ella acompañada de unos cuernitos y una colita de "diablito", típico disfraza de la época, sin embargo, lo que llamó la atención fue que tenía el siguiente texto: "dulce o tuRuco", dando a entender que ella es una "experta" en eso.

Panini no se quedó callada y a través de su Instagram publicó dicha foto demostrando que no le importa lo que digan de ella e incluso ella misma reconoció que es una "roba maridos" y es la "madre del hate".

"Qué? A poco creían que no lo iba a publicar…? Soy la madre del hate. Soy la madre de los memes. Soy la madre del bullying cibernético. Soy la “bruja” más maldita. Soy lo piooor de lo piooor. Soy la más “roba maridos” que haya existido en todos los tiempos."

Asimsimo, pidió a las mujeres que están muy preocupadas que ya no lo hagan, pues ella tiene a su "ruco" y no piensa dejarlo ir jamás, pues se encuentra muy feliz con Américo Garza.

“Solo que yo ya tengo a mi ‘RUCO’ y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me ‘robé’ fue más que suficiente, así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás, pero ahí andan en el trote, no tengan temor por eso. Tengan paz! que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso”, agregó.

Por otro lado, también hizo comentarios sobre los memes e imágenes que protagoniza en redes sociales e incluso de los disfraces que se hicieron en su honor: “Amo los memes y aún más la creatividad de varios de ellos, este se sacó un 1000?.

Tenemos ganador. Disfraz de Karla Panini robamaridos pic.twitter.com/OoUdgBjLJa — El Tarti (@El_tartamuda) November 1, 2022

También dejó entrever su molestia por las críticas que recibe sobre su estilo de vida