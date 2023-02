Pablo Lyle. Filtran las emotivas cartas que sus hijos enviaron a la corte; esto dicen (FOTOS)

Mientras el actor Pablo Lyle está en prisión luego de que lo sentenciaron a cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional por homicidio involuntario, no sólo el actor está sufriendo, sino también su familia, incluidos sus hijos Arantza y Mauro, quienes le escribieron cartas a la jueza Marisa Tinkler, la encargada de la sentencia de su padre.

Las misivas las recibió la jueza antes del día del veredicto, donde Ana Araujo, la esposa de Lyle, expresó un sentido discurso, el cual repitió en la carta que también le envió a la jueza Marisa.

Las emotivas cartas que escribieron los hijos de Pablo Lyle

"Ventaneando" tuvo acceso a las cartas que escribieron los hijos del actor; Mauro, de ocho años externa lo mucho que extraña a su padre, que lamenta que no haya regresado a Mazatlán con ellos y describe algunas de sus cualidades: divertido, cariñoso y valiente.

"Mi nombre es Mauro, tengo ocho años y soy hijo de Pablo Lyle, yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán, lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito; mi papi es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo quiero mucho, mi papi ha sido muy valiente", se lee.

Arantza, de 12 años, también escribió una carta para la jueza Marisa en la también destaca la valentía de su papá Pablo Lyle.

"Mi papá es una buena persona, lo quiero mucho y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo cuatro años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida, valiente; me gustaría ser tan valiente como él".

En la carta de Ana Araujo, le cuenta a la jueza una frase que le dijo su hija y que la conmovió mucho, pues es una muestra del difícil momento que han pasado como familia en los últimos cuatro años, tiempo en el que el actor de "Mirreyes vs Godínez" perdió su libertad.

"'Mami que mi papá esté en prisión siento que no es tan feo como me lo imaginé' y ese comentario me llenó de amor de ternura y de gratitud, porque son unas simples palabras que representan el esfuerzo tan grande que hemos hecho".

El actor mexicano fue sentenciado por la muerte en 2019 de un cubano de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión por un incidente de tránsito.

La magistrada del condado de Miami-Dade Marisa Tinkler Méndez impuso la sentencia a Lyle hace casi una semana, Pablo estaba presente en el tribunal con uniforme de preso y esposado, luego de que en octubre del año pasado un jurado lo hallara culpable de homicidio involuntario.