Yuridia le responde a Pati Chapoy por polémico comentario: ''casi me matan''

CIUDAD DE MÉXICO.— Yuridia recientemente se ha convertido en tendencia de redes sociales debido a los diversos escándalos en los que se ha visto envuelta. Sin embargo, la cantante decidió romper el silencio y aclarar el porqué de su veto al programa "Ventaneando" y de dónde se originó su enemistad con la periodista Pati Chapoy.

Yuridia le responde a Pati Chapoy por polémico comentario

La exintegrante de La Academia mediante una grabación compartida en redes sociales destacó que debido a las críticas de la conductora de TV Azteca, Yuridia contempló quitarse la vida cuando tenía 18 años, pues las palabras ofensivas de la periodista y sus compañeros como Daniel Bisogno y Pedro Sola, le hicieron mucho daño.

uD83DuDEAB VENTANEANDO ATACA A YURIDIA



La propia PATI CHAPOY @ChapoyPati le dice "GORDA" en el vídeo publicado ayer por el ESCORPIÓN DORADO, sin embargo el asistente de CHAPOY LLAMA "mentirosa" @yuritaflowers?



"Hoy en #VENTANEANDO conocerán la verdad"#gordofobia #misoginia @ERNESTOHV pic.twitter.com/FCkYwPaZLG — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 9, 2023

En un largo vídeo, la cantante inició explicó que no olvida lo mal que se sintió al salir del reality show La Academia, pues en el programa Ventaneando, siempre criticaron su cuerpo.

De acuerdo con la intérprete de "Ya te olvidé", la líder de la emisión con sus malos comentarios orquesto una campaña de desprestigio en contra de ella, por lo que todos los ataques que recibió le hicieron pensar en quitarse la vida.

"Las personas en la calle llegaban a mi y me maltrataban, me decían cosas; nunca se me va a olvidar, forman parte (Ventaneando) de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura", precisó la sonorense.

La cantante revivió esa oscura etapa de su vida luego de que se difundiera un vídeo en el que Pati Chapoy como parte de una dinámica con el youtuber el "Escorpión Dorado", habló sobre su enemistad con Yuridia. En el clip se puede ver como la periodista le explicó al luchador porque la cantante se molestó y decidió ya no responder a los reporteros de "Ventaneando.

Yuridia explica de dónde surge su enemistad con Pati Chapoy; recuerda la etapa más oscura de su vida

Aunque en su grabación, Yuridia comentó que ahora ya no tiene nada en contra de Pati Chapoy ni "Ventaneando", y que su enemistad surgió luego de que la periodista le dijo "gorda", la cantante admitió que no puede olvidar que los conductores del programa de espectáculos formaron parte de la etapa más difícil de su vida.

La exparticipante de La Academia aprovechó para señalar que antes la gordofobia y hablar mal de los cuerpos ajenos estaba muy normalizado, pero ahora le extrañaba que Pati Chapoy comentara como si nada que Yuridia estaba "gorda".

"Me sorprende mucho que en 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquis que hay, pero ese no es el tema, el problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y esto se sabe, hasta la fecha no sé por qué; no sé si yo no era lo que buscaban", externó la intérprete de "Qué agonía".

Yuridia también argumentó que lamenta que hablaran mal de su persona y que esas palabras no sólo la afectaron a ella, sino también a toda su familia.

"Creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora para mí, en mi vida, y hasta ahora no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona, a toda una familia", puntualizó la cantante.

"Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor; yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar", agregó la intérprete quien manifestó que había momentos en lo que sentía tanta presión que llegó a pensar que lo mejor era dejar de vivir.

La cantante reiteró que si no acepta entrevistas por parte de Ventaneando no es por berrinche, sino porque forman parte de la etapa más oscura de su vida: "No es berrinche ni porque hablaron de mi cuerpo sino porque casi me matan", expreso Yuri.

Finalmente, Yuridia hizo un llamado a que se piense antes de hablar y que no se tomen a la ligera las palabras, pues éstas pueden ser perjudiciales para las personas.

"Porque se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente", reflexionó la cantante nacida en Sonora.

¿Qué dijo Pati Chapoy en contra de Yuridia?

A través de Twitter y otras redes sociales se viralizó un extracto de un clip que Pati Chapoy grabó con el youtuber el "Escorpión Dorado".

En dicho vídeo, se muestra como mientras realizaban una dinámica, en un papelito apareció el nombre de Yuridia, fue tras esto que el también influencer en tono irónico bromeó al decir que "eran amigas". Por lo que la periodista procedió a explicar el porqué de su enemistad.

La líder de Ventaneando comentó que amigas no eran, pero que siempre ha pensado que Yuridia es una excelente cantante, y recordó que cuando estaba en "La Academia", ella y sus compañeros del programa de TV Azteca comentaron que tenía voz, pero estaba pasada de peso.

Pati Chapoy afirmó que desde entonces, la intérprete de "Ya es muy tarde" no ha querido darles entrevistas y huye del micrófono del programa.

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso; siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda... Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de 'Ventaneando', no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí ni de la gente de 'Ventaneando'...", detalló la conductora.

uD83EuDD4AuD83DuDCA5uD83EuDD4A PATI CHAPOY V.S. YURIDIA #gordofobia



CHAPOY: "tremenda cantante pero estaba GORDA"



YURIDIA RESPONDE: "#Ventaneando forma parte de la etapa más oscura de vida, contemplé MORIRME"



uD83DuDC49uD83CuDFFC @ChapoyPati NO DEBES CRITICAR EL CUERPO de otros??



@ERNESTOHV @cesbravoo @MissWalkeer pic.twitter.com/YQf7hds5A3 — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 9, 2023

No obstante, las palabras de Pati Chapoy solo desataron la crítica en su contra, además de que internautas se encargaron de compartir varios momentos en los que la apariencia de Yuridia.

Como en una ocasión en la que le aconseja que necesita a alguien que la asesore, pues ella "no pensaba".

"Se necesita un representante que la ubique, que la controle, que la organice; sé que no sabes nada de esto, que no te gusta... alguien que esté pensando lo que tú no piensas", declaró Pati Chapoy hace unos años.

Pese a que Yuridia no concede entrevistas a Ventaneando, en el programa si han hablado de las polémicas en las que se ha visto involucrada la cantante, tales como su supuesta separación de su esposo Matías Aranda o los rumores de un posible embarazo, el cual ha desmentido también en las últimas horas.

uD83EuDD4AuD83DuDCA5uD83EuDD4A ÚLTIMO MINUTO: CHAPOY ADVIERTE QUE HOY DARÁ RESPUESTA A YURIDIA



??Aquí PRUEBAS de las veces que CRITICARON su PESO y se burlaron uD83EuDD2CuD83DuDE21



uD83DuDC49uD83CuDFFCLO ÚNICO QUE TENDRÍA QUE HACER @ChapoyPati es PEDIR DISCULPAS??@IyariGonz @tiopedritosola @ERNESTOHV #Ventaneando #YuridiaNoEstasSola pic.twitter.com/DnbqTxC2QP — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 9, 2023

