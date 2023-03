Ignacio López Tarso, histrión que fue ávido lector

Mérida lo hizo su Huésped Distinguido al mismo tiempo que Yucatán celebraba en 2019 su fiesta de las letras. Y es en el primer día de ese encuentro alrededor de palabras e ideas de 2023 que don Ignacio López Tarso ofreció el saludo final a su público.

El primer actor falleció ayer a los 98 años. No se recuperó de la oclusión intestinal y la neumonía que días antes obligó a que lo ingresaran al hospital.

A la capital yucateca viajó en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria, la última de ellas en marzo de 2019 para recibir, en el marco de la Filey de ese año, el título de Huésped Distinguido de Mérida de manos del presidente municipal, que en ese entonces, como ahora, era Renán Barrera Concha.

López Tarso agradeció el reconocimiento con un discurso en el que dijo que era un placer estar de nuevo en Yucatán, donde filmó las películas “Chilam Balam” y “La casta divina”.

“Es un gran honor este día, memorable en mi vida... lo agradezco muchísimo y me llevo un grato recuerdo, como siempre, de mi visita a Mérida, que me gusta por su paisaje, su color tan blanco, su olor penetrante, su comida deliciosa y sobre todo por la gente que la habita”.

También recomendó a los jóvenes que lean mucho, aunque en su caso, admitió, en esa etapa de su vida leía más libretos de teatro, televisión y cine. “Pero de joven leí muchísimo, leí todo Salgari, Dumas, Julio Verne, toda la literatura de los jóvenes”.

Asimismo, se dijo agradecido con los reconocimientos que había recibido “y que recibo a diario cuando hago teatro, por eso el teatro me gusta tanto porque la recompensa es inmediata, terminas la obra y te aplauden”.

La película “La casta divina”, dirigida por Julián Pastor y estrenada en 1977, era uno de los vínculos más estrechos del actor con Yucatán. Pero López Tarso una vez admitió que ni ésa ni muchas otras de su filmografía las hubiera hecho.

“Si yo tuviera el rigor para escoger mis películas, solo hubiera hecho dos en toda mi carrera: ‘Macario’ y ‘El hombre de papel’. Cuando leí ‘La casta divina’ me pareció buena, pero una película pasa después por el proceso del montaje y ahí el director puede proyectarla en varios sentidos”, declaró en abril de 1978 al reportero del Diario Jorge Humberto Álvarez Rendón, durante una visita a esta casa editorial, al hacer escala en el Estado para presentar la obra “Equus”.

“No he visto la película ya terminada pero algunos comentarios me aseguran que no resultó muy buena. Admito desde luego mi responsabilidad. Otro aspecto que debe comentarse es la publicidad que recibió, verdaderamente ridícula y tendenciosa, para despertar el morbo en el auditorio”.

En otro momento afirmó que “cada uno de los personajes que he representado tienen algún rasgo que les otorga encanto”.

“Quizás junto a Edipo resulte algo banal el Cyrano, pero difícilmente podría asegurar cuál me gusta más. También están en mi memoria Juan Pérez Jolote y Tirano Banderas, personajes de novela adaptados hábilmente para el teatro”.

En 2013 en Mérida se le vio como actor, al encabezar funciones de “El cartero” en el Teatro Armando Manzanero junto con Helena Rojo y Sara Maldonado.— Megamedia