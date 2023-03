Se reduce la presencia latina en la 95a. edición de los Óscares

LOS ÁNGELES (EFE).— La representación latina en la 95a. edición de los Óscares, que se celebra hoy, es una de las más reducidas de los últimos años: los directores Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, la actriz hispanocubana Ana de Armas y la película “Argentina, 1985”.

Una situación que contrasta con otras entregas, como la del año pasado, cuando la Academia de Hollywood postuló a Javier Bardem, Penélope Cruz y Ariana DeBose en las categorías de interpretación; a Del Toro y a Carlos Estrada; a la cinta “Encanto” y a los compositores Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda y Alberto Iglesias.

Entre los aspirantes latinos de esta edición, Guillermo del Toro, quien ya suma siete postulaciones y dos estatuillas doradas, es el que tiene más probabilidades de victoria con “Pinocchio”.

Su adaptación del cuento clásico ha arrasado en la temporada de premios, en la que se alzó con un Bafta del cine británico, un Critics Choice y el Globo de Oro a mejor filme de animación.

El Óscar para Del Toro en este mismo apartado, según indican los pronósticos, solo se lo podría arrebatar la comedia de aventuras “Turning Red”, dirigida por la china Domee Shi y producida por Pixar Studios.

Como productor

Alfonso Cuarón es el otro cineasta mexicano cuyo nombre aparece en las quinielas, ahora como productor de “Le Pupille”, una reflexiva historia sobre la intimidad femenina en un internado religioso, que compite a mejor cortometraje.

Cuarón, ganador de cinco Óscares, está postulado por primera vez en esta categoría. Tendrá la difícil tarea de superar a “An Irish Goodbye” y “The Red Suitcase”, los dos cortos que parten con mayor ventaja en la terna.

Cuarón, Del Toro y Alejandro González Iñárritu atesoran el 17% de todas las victorias hispanas en los Óscares desde que comenzaron a entregarse los premios en 1929, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de California.

El triunfo latino en el ámbito de la interpretación solo podría llegar de la mano de Ana de Armas, quien recibió tantas críticas como elogios por su papel de Marilyn Monroe en “Blonde” (Netflix).

La primera postulación de De Armas en los Óscares ha supuesto un punto de inflexión en su carrera, pero también coincide con una edición en la que el galardón a mejor actriz está prácticamente decidido.

Cate Blanchett ha ganado prácticamente todo hasta ahora por su papel protagonista en “Tár” y, de perder el Óscar, éste recaería en Michelle Yeoh, quien encabeza la cinta sensación de la temporada: “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Perdió fuerza

Mención aparte merece el caso de “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, que opta al premio de la Academia en la categoría de mejor película internacional y cuya candidatura ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas.

Su triunfo en los Globos de Oro, además de un sinfín de halagos de la crítica especializada, hacían presagiar que sería la favorita, pero la irrupción del filme alemán “Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front)”, que consiguió nueve candidaturas —incluida la de mejor película—, ha opacado sus aspiraciones.