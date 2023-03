Exconductora de Venga la Alegría tacha de infiel a Arturo Carmona

CIUDAD DE MÉXICO.— Aunque La Bebeshita en una reciente entrevista afirmó que no volvería a hablar de Arturo Carmona con quien tuvo un amorío, pero él lo negó e incluso la desconoció a ella, la exconductora de Venga la Alegría faltó a su palabra, pues una vez más arremetió en contra del actor.

De igual modo, la también influencer lo tachó de infiel y señaló que si no ha engañado a otra mujer es porque "está encerrado".

La Bebeshita, exconductora de Venga la Alegría, crítica a Arturo Carmona

Una vez más Daniela Alexis (nombre real de la presentadora de TV) arremetió contra el exesposo de Alicia Villareal. La Bebeshita de manera breve opinó sobre el hecho de que Arturo Carmona cele a Dania Méndez, quien abandonó La Casa de los Famosos 3 para irse de intercambio a ‘Big Brother’ de Brasil.

Arturo Carmona y Dania Méndez fueron catalogados como una de las "parejitas" en La Casa de los Famosos

Y es que la actitud controladora del actor hacia Dania lo ha colocado en la mirada del ojo crítico, pero la exconductora de Venga la Alegría habló sobre este polémico comportamiento de su exconquista, de quien nuevamente dijo sentirse arrepentida de haber tenido un romance fugaz con él.

“No confiaría en él nada…”, externó La Bebeshita, quien si bien no mencionó a Dania Méndez, si aprovechó para tachar de infiel al también presentador de TV.

Carmona ha generado polémica por sus escenas de celos hacia Dania

La Bebeshita revela por qué Arturo Carmona no ha engañado a otra mujer

En la entrevista otorgada a Venga la Alegría, la exconductora del matutino de TV Azteca en su versión de fin de semana, nuevamente destacó estar arrepentida de haber sostenido un amorío con Carmona, asimismo, Daniela Alexis reiteró que se quedó con "un mal sabor de boca".

La Bebeshita nuevamente arremetió en contra de Arturo Carmona

Pero la exintegrante del programa Enamorándonos aprovechó la cámara y el micrófono de VLA para señalar que si Arturo Carmona no ha engañado a otra mujer es porque "está encerrado" en el reality de Telemundo, donde al parecer ya encontró el amor.

“Me quedé un mal sabor de boca, o sea, yo creo que porque está encerrado en La Casa no ha puesto los cuernos… Me arrepiento completamente de haber salido con él, la verdad es que sí me arrepiento mucho de haber salido con Arturo Carmona porque me decepcionó como persona”, puntualizó la conductora. La exconductora de Venga la Alegría tacho de infiel a Arturo Carmona

La exconcursante de MasterChef Celebrity México también dejó ver que por ahora se encuentra enfocada en un nuevo proyecto laboral con el cual le hará la "competencia" a Tatiana, ya que está preparando un show para niños del que espera poder compartir más detalles próximamente.

Por su parte, Arturo Carmona se encuentra a la espera Dania Méndez, quien antes de partir a Brasil para participar en ‘Big Brother’ fue sorprendida por el exfutbolista con una cena romántica.

Te puede interesar: Exconductora de Venga la Alegría exhibe a Arturo Carmona; muestra conversación íntima